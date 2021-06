'Het lab is zo klein, dat elke extra vraag meteen grote gevolgen heeft'

Laboranten Chitra Sewgobind en Khadiedjah Soeleman assisteren twee weken in een Surinaams ziekenhuis. Ze vertellen telefonisch.

Chitra: „Ik vond het aangrijpend om te zien dat zuurstofbehoeftige patiënten op houten bankjes liggen te wachten op de uitslag van hun coronatest. Dat duurt drie tot vier uur. Dat zijn geen comfortabele bedden. Sommige patiënten zaten op houten bankjes, buiten, te wachten. Iedereen mag pas naar binnen als-ie getest is. Het is warm maar ze zaten niet in de zon. Er was een tent. Ik vond het armoedig.”

„Ik ben hier geboren en getogen maar werk al 33 jaar in Nederland. Het Haags Medisch Centrum heeft me twee weken uitgeleend aan Suriname. Ik draai nu mee in het lab in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Doordat ik meedraai, kan iemand anders coronatests doen. Ze hebben maar vier of vijf analisten zoals wij. Ze werken wel heel precies.”

Links Khadiedjah Soeleman, rechts Chitra Sewgobind Foto Jan Sinnige

Khadiedjah: „Ik analyseer coronatests. Voor 64 samples die binnenkomen, ben je vier uurtjes bezig. Dit lab doet nu ongeveer 300 samples per dag. Er is nog een lab in Suriname. Maar de vier laboranten waren zo moe. Ze werkten de laatste tijd vaak een dienst van half drie tot half twaalf ’s avonds en moesten dan na drie of vier uur slapen weer de dienst van zeven uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags doen. Dat is heel zwaar natuurlijk. Dus ik ben blij dat ik ze even kan ontlasten. Ik ben uitgeleend door het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

„De tests worden hier beneden afgenomen bij patiënten die binnenkomen. En ook bij ziekenhuispersoneel en bij mensen die in bedrijven werken en elke twee weken getest moeten worden. Eerst was 30 procent van de uitslagen positief, nu soms 50 procent. Maar ik weet niet of dat een representatieve steekproef is.”

„Ik ben geboren en getogen in Nederland maar mijn moeder woont weer hier en mijn oma ook. Ik verblijf met het team in een hotel, ik kan niet bij ze logeren. Dat is ook beter – ze behoren tot de risicogroep voor Covid-19 – en ik wil ’s avonds alle ervaringen delen met het medisch team. Mijn moeder heeft een roti-shop. Het is ook fijn voor haar en mijn oma als wij de zorg hier ontlasten.”

Chitra: „Het lab is zo klein, dat elke extra vraag meteen grote gevolgen heeft. Als Nederland zegt: alle mensen die naar Nederland vliegen moeten een recente negatieve coronatest laten zien, dan betekent het 300 tests erbij in één dag, want op één vlucht kunnen 300 mensen. Maar de testcapaciteit van het academisch ziekenhuis is daar niet voor bedoeld. Het ziekenhuis moet ook patiënten testen.”