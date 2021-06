Gemeente Rotterdam last gesprekken Feyenoord City af wegens bedreigingen

Het gesprek dat de Rotterdamse gemeenteraad op dinsdagavond zou voeren over een nieuw Feyenoordstadion is afgelast nadat betrokkenen bij de ontwikkeling van de plannen werden bedreigd en geïntimideerd. Ook inspreekmomenten die de komende dagen zouden plaatsvinden zijn om die reden afgelast. Dat zegt de gemeente Rotterdam in een persbericht. „Aanwezigen bij de vergaderingen voelden zich niet meer veilig om eerlijk te zijn over Feyenoord City”, zegt een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb. Hijzelf noemt de bedreigingen tegenover ANP „ontoelaatbaar”.

Zaterdagavond meldde lokale omroep RTV Rijnmond dat Rotterdamse architect Ard Buijsen bij zijn woning zou zijn opgewacht door een tiental Feyenoordsupporters gekleed in het zwart. Ze zouden op de ramen en deuren van zijn huis hebben gebonsd en bij een politiecontrole bleek dat een deel van hen fakkels bij zich had. Buijsen is voorstander van de komst van het nieuwe stadion en was als architect betrokken bij het project. Tegen RTV Rijnmond zei hij dat hij al jarenlang bedreigingen ontvangt, net als „heel veel mensen” die betrokken zijn bij de plannen voor Feyenoord City.

Het Rotterdamse stadsbestuur werkt al vijf jaar aan de plannen voor Feyenoord City. De plannen beslaan een nieuw voetbalstadion dat 441 miljoen euro moet gaan kosten met daarbij gebiedsontwikkeling met 3.700 nieuwe woningen. Ook wordt nagedacht over een zwevende winkelbrug om het nieuwe stadion met de oude Kuip te verbinden – die wordt omgebouwd tot een „multifunctioneel complex”.

Een groep Feyenoordfans ziet de plannen niet zitten omdat ze bang zijn dat de club ten onder gaat aan de financiële risico’s die aan het project verbonden zijn. Feyenoord zelf is initiatiefnemer van de bouw van het stadion, de gemeente zou met een bijdrage van 40 miljoen euro aandeelhouder van het stadion worden. De gemeente was van plan in juli een besluit nemen over de investering in Feyenoord City. Wanneer dit nu gebeurt moet nog blijken; volgens een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb gaat hij nu de gesprekken stilliggen met de gemeenteraad in overleg „over de vervolgstappen”.