Foto’s kopen voor een beter klimaat

Outside in, 2010. Stephen Gill: „Deze foto komt uit een serie die ik in 2010 maakte in de Britse kustplaats Brighton and Hove. Ik legde voorwerpen uit die omgeving vast, soms als een soort fotogram (een afdruk van een voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal is gelegd en vervolgens wordt belicht), soms gebruikte ik een vergrootglas om zonlicht direct op een negatief in te branden, of dompelde ik negatieven in zeewater onder. De afbeelding komt zo vrij willekeurig tot stand en is letterlijk gevormd door de elementen ter plekke.” Foto Stephen Gill