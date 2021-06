Een dorpje in de ban van een draak

In het midden van de rotonde van Beesel staat, hoog op zijn sokkel, een gigantische, vuurspuwende draak. In de dorpskern staat een keramieken bankje in de vorm van een drakenstaart. En op de markt staat ‘het drakenmonument’. Op deze manier zorgen de Beeselnaren ervoor dat iedereen die hier aankomt weet waar ze terechtgekomen zijn: dit is drakenterrein. Elke zeven jaar is het Limburgse dorp het toneel van een strijd op leven en dood. Een strijd tussen een bloeddorstige draak en de dappere held Joris. Elke zeven jaar, al meer dan driehonderd jaar lang. „Het dorp is nog altijd in de ban van de draak”, zegt fotografe Robin Butter.

Butter ontdekte de traditie in Beesel per toeval. „Ik was net klaar met een boek over schietverenigingen in Nederland, die hun beginselen hebben bij de schutterijen.” Veel van die schutterijen, vrijwillige militia die dorpen beschermden tegen rondreizende rovers en vijandige legers, waren naar de moedige held Joris vernoemd. „Zo kwam ik tijdens een nieuw onderzoek over dit thema uit bij een beeld in Den Haag.” Dat beeld, een gevelsteen op het Toernooiveld, toont een beeltenis van Sint-Joris en de draak. „Waarom hebben we in Nederland eigenlijk een beeld van de beschermheilige van Engeland, vroeg ik me af.”

Ze ontdekte dat de mythe van Joris en de draak innig verbonden was met de schutterijen, die het verhaal regelmatig in processies naspeelden. Maar door de eeuwen heen zijn al deze andere draken allang „een eeuwige dood gestorven”. Behalve in Beesel. „Het drakenvuur is in Beesel nooit gedoofd”, zegt ze. „Ze claimen dat als je daar geboren bent, er drakenbloed door je aderen stroomt.” Ze raakte diep gefascineerd door deze dorpelingen, die intens verbonden zijn met elkaar en de plek waar ze opgroeien. En dat allemaal door een zogenaamd gedeelde geschiedenis, rondom een gebeurtenis die nooit heeft plaatsgevonden.