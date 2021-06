Donny van de Beek mist EK voetbal door blessure

Donny van de Beek zal niet meedoen aan het Europees Kampioenschap voetbal vanwege een blessure. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor de 24-jarige middenvelder, meldt voetbalbond KNVB dinsdag. Het is niet bekend wat voor kwetsuur Van de Beek heeft opgelopen.

Van de Beek speelde tot nu toe negentien interlands voor het Nederlands elftal. Hij kwam voor het laatst in actie namens Oranje tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (7-0). In aanloop naar het EK zat de speler van Manchester United vorige week woensdag negentig minuten op de bank tijdens het oefenduel met Schotland. Tegen Georgië bleef Van de Beek zondag buiten de selectie vanwege zijn blessure, bevestigt een woordvoerder van de KNVB. Maandag trainde hij samen met Matthijs de Ligt, die kampt met liesklachten, apart van de groep.

Eerder viel beoogd eerste doelman Jasper Cillessen al af voor de EK-selectie voor Oranje. Hij testte vlak voor het trainingskamp in Portugal positief op corona, waarop De Boer besloot hem niet mee te nemen naar het EK. Marco Bizot werd opgeroepen als zijn vervanger. Omdat voor Van de Beek geen nieuwe speler in de plaats komt, bestaat de selectie van het Nederlands elftal nu uit 25 spelers.