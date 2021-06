Mijn vriendin heeft gesproken met een babbelzieke buurtgenote. Het was een ongewoon kort gesprek. Haar man, een stil water, gaat bij haar weg. Nooit zag je hem en haar samen. Het enige wat die twee voor de buitenwereld met elkaar verbond was die hond. Voor de buurtgenote was het natuurlijk „een donderslag bij heldere hemel” geweest. „Na meer dan twintig jaar.” Mijn vriendin vroeg: „Wat nu?”

„Nu gaat hij proberen nog iets van zijn leven te maken.”