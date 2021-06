Dodental treinramp Pakistan naar 62, reddingsactie gestopt

Het dodental van het treinongeval in Ghotki in Pakistan is opgelopen naar 62. Dat melden lokale media dinsdag. De zoekactie naar overlevenden is gestaakt.

Maandag ontspoorde een sneltrein bij Ghokti, in het noorden van Pakistan. Binnen enkele minuten botste een tweede trein op verschillende wagons van de ontspoorde trein die op het spoor lagen. Tientallen inzittenden waren op slag dood, zeker honderd mensen raakten gewond. Tussen de wrakstukken van de twee treinen zaten tientallen mensen vast, die pas na een urenlange reddingsoperatie bevrijd konden worden.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de botsing, waarbij tegelijkertijd wordt gekeken naar de algemene veiligheid op het spoor. Het spoorwegnetwerk in Pakistan stamt uit de negentiende eeuw en is berucht om de vele ongelukken. In 2005 kwamen in Ghotki 130 mensen om het leven bij een treinongeluk, de ergste treinramp in de geschiedenis van Pakistan. De Pakistaanse premier Imran Khan heeft via Twitter zijn medeleven aan de nabestaanden betuigd.