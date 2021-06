Dit vrolijke spring-en-schietavontuur toont de kunstjes van de PlayStation 5

Ratchet & Clank: Rift Apart Door: Insomniac Games Uitgever: PlayStation Studios Voor: PlayStation 5 ●●●●●

Het heeft even geduurd, maar de gamefabriek voor de PlayStation 5 komt op stoom. Na Returnal is het nieuwste deel uit de Ratchet & Clank-serie aan de beurt, een inmiddels bijna twintig jaar oude reeks over de knuffelbare Lombax Ratchet en zijn beste vriend, de robot Clank. Er is weinig in de PlayStation-stal zo betrouwbaar Disney als deze games: het zijn vrolijke spring-en-schietavonturen door ruimte en tijd, vol met familievriendelijke verhalen over vriendschap en exotische locaties.

Rift Apart, het eerste deel voor PlayStation 5, is daarin niet anders. Onze helden zijn al eventjes met pensioen; tijd voor een feestje om hun heldendaden te vieren. Clank heeft daarbij een verrassing voor zijn beste vriend: een ‘Dimensionator’, een apparaat waarmee Ratchet eindelijk zijn overgebleven soortgenoten kan vinden. Maar de kwaadaardige Dr. Nefarious gooit roet in het eten en breekt de barrières tussen de dimensies. Chaos!

Ratchet en Clank komen in een ander universum terecht, waar ze moeten samenwerken met hun transdimensionale alter egos: de onafhankelijk ingestelde vrouwelijke Lombax Rivet en de verlegen robot Kit. Natuurlijk redden zij uiteindelijk alle werelden en worden ze vrienden voor het leven - dat kan je geen spoiler meer noemen.

Gelaagde held

Het spel is verdeeld over verschillende planeten, en afhankelijk van de missie wissel je tussen Ratchet en Rivet. Dat maakt speltechnisch verder niks uit, want ze hebben allebei dezelfde wapens, vaardigheden, en outfits tot hun beschikking. De sterke persoonlijkheden en goede dialogen moeten de keuze voor het spelen met het ene of het andere personage legitimeren - en slagen daar prima in. Rivet blijkt zelfs een gelaagdere held dan Ratchet, gevormd door de jaren dat ze in haar eentje tegen een repressief regime moest vechten. Haar groeiende band met Kit blijkt net zo hartverwarmend als de jarenlange vriendschap tussen Ratchet en Clank.

Wat minder begrijpelijk is de omvang van het potentiële arsenaal aan wapens. Voor elk uniek geweer dat je vijand in een plant veranderd, zijn er twee of drie die vrijwel hetzelfde doen en nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Jammer, want er is ook veel fijn speeltuig. Als je met je robothondjes de kleine vijanden van je lijf weet te houden, zodat je vrij met het machinegeweer op de baas los kan gaan, voel je je even een tactisch wonder.

Prachtig game design

Het meest fascinerende aan Rift Apart is de dynamiek met de verschillende dimensies, die op veel niveaus wordt ingezet. Tijdens een gevecht stap je van de ene naar de andere kant van het strijdveld. Op planeten vind je soms kleine gaten die een opening naar een andere wereld verschaffen. Ratchet and Clank maakt hier perfect gebruik van het veel snellere laadvermogen van de PlayStation 5; elk gebied sluit naadloos op het volgende aan. De planeet waarop je telkens van de ene naar de andere dimensie moet schakelen om verder te komen stijgt boven alle andere uit: dit is prachtig game design.

Het nadeel, als je het mag noemen, van deze technologie is dat de voortgang snel onzichtbaar wordt. In Ratchet and Clank: Rift Apart vloeit alles zo lekker in elkaar over, tot de geluidjes en schuddende bewegingen van de controller aan toe, dat je er niet meer op let. Naast een schattig tijdverdrijf blijkt Rift Apart zo een subtiele etalage voor de kunstjes van de PlayStation 5.