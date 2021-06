Dierenrechtenorganisaties naar rechter om exportvergunning Dolfinarium

Dierenrechtenorganisaties Sea Shepherd en House of Animals willen via de rechter voorkomen dat het Dolfinarium in Harderwijk een vergunning krijgt om enkele zeezoogdieren te verhuizen naar China. Dat melden zij dinsdagmiddag in een gezamenlijke verklaring. Het Dolfinarium is van plan om twee walrussen, acht dolfijnen en twee zeeleeuwen te exporteren, om zo meer ruimte te creëren voor de achterblijvende dieren. Volgens Sea Shepherd en House of Animals brengt het exporteren van dieren geen verbetering voor de gezondheid of het welzijn van de dieren die blijven.

Volgens House of Animals-directeur Karen Soeters betekent „een paar dieren minder” niet dat „de huisvesting van de resterende dieren voldoet om te voorzien in hun natuurlijke behoeften”. Directeur Geert Vons van Sea Shepherd stelt dat de verhuizing er enkel voor zorgt dat „de verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn van de betreffende dieren wordt overgedragen aan een Chinees pretpark”. Vorige maand schreef dierenrechtenorganisatie World Animal Protection ook al een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat over de exportvergunning gaat, met de oproep de verkoop te voorkomen.

Een woordvoerder van het Dolfinarium zegt in een korte reactie dat de dieren in China „een goed nieuw thuis” krijgen en dat de overplaatsing zal verlopen volgens de geldende regels.

In 2019 oordeelde de Visitatiecommissie Dierentuinen dat sommige verblijven en dierenshows niet voldoen aan Europese richtlijnen voor dierentuinen. In april kondigde het Dolfinarium aan ingrijpend te willen verbouwen, om zo te veranderen in een „moderne dierentuin”. Er zullen minder dierenshows zijn waar dolfijnen en zeeleeuwen kunstjes moeten vertonen, ook komt er meer aandacht voor educatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de bassins voor de dieren worden vergroot en er meer natuurlijke elementen worden aangebracht in de verblijven.