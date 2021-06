De grote internetstoring van dinsdag laat zien dat het web aan elkaar hangt met paperclips

Internet werkt fantastisch – als het werkt. Deze dinsdag legde een wereldwijde storing enkele duizenden websites plat. Ruim een uur lagen nieuwssites als die van de Financial Times, The New York Times, BBC, CNN en The Guardian eruit en nog een hele reeks webdiensten. In het Verenigd Koninkrijk gingen ook overheidswebsites op zwart.

Deze online aardbeving was snel te herleiden tot het epicentrum, een storing bij het content delivery netwerk (CDN) van Fastly. Dit Amerikaanse bedrijf heeft op honderden plekken ter wereld servers staan die de inhoud van sites tijdelijk opslaan. Het voordeel: bezoekers hoeven niet elke byte op te halen van een server aan de andere kant van de wereld. Zo kun je sneller een pagina laden, een app updaten of een video downloaden; voor de aanbieder blijven de kosten van het internationale dataverkeer beperkt.

CDN-aanbieders zijn de melkboeren van het internet die de content vlak bij je voordeur afleveren. Of, zoals ze bij Fastly zeggen: Speed. Security. Scale.

Fastly is snel gegroeid – de omvang van deze storing is daarvan het beste bewijs. Tijdens de coronacrisis steeg het internetverkeer en verdrievoudigde de beurskoers van Fastly. Dat geldt ook voor Cloudflare, een andere CDN-aanbieder. Akamai (42 procent marktaandeel in 2019) is de marktleider.

Een storing als deze is geen nieuw fenomeen. In juni 2019 zorgde een blokkade van Cloudflare voor een digitale hartverzakking die overal ter wereld voelbaar was. De aanleiding was anders – een lokale provider in de VS zette een fout in het bewegwijzeringssysteem van het internet – maar de impact was net zo groot.

Het noodlot slaat meestal toe op kleinere schaal. Dan zijn individuele CDN-servers eventjes uit de lucht, door foutjes of voor onderhoud. In dat soort gevallen wordt het verkeer omgeleid naar een nabijgelegen server. Daar merk je als gebruiker weinig van.

Bij Fastly gingen nu in één keer bijna alle servers plat, vermoedelijk door een verkeerde update of een configuratiefout. Opnieuw blijkt hoe het web achter de schermen aan elkaar hangt met paperclips, elastiek en een paar kwetsbare schakels. De aanbieders van sites moesten zich behelpen met houtje-touwtjeoplossingen. Zo verpreidde techsite The Verge, het zwijgen opgelegd door deze internetstoring, berichten via een Google Docs-document. Als een moderne variant op de telex, met als kop: „Grote delen van het internet zijn offline door een fout bij een dienstverlener.”

De storing is echter niet alleen de fout van de dienstverlener. Websites kunnen zich voorbereiden op dit soort problemen.

Internet leunt op een beperkt aantal sleuteltechnologieën. Maar die eenheidsworst maakt het web kwetsbaar. Dat zie je bij de impact van storingen bij AWS, de publieke cloud van Amazon, waar in november 2020 het licht urenlang uitging.

CDN’s zijn een onmisbare schakel om je site stabiel te houden. Maar het is onverstandig om volledig op één partij te vertrouwen, zegt internetexpert Bert Hubert aan de telefoon. Hij is al jarenlang thuis in de wereld achter de browser.

Een storing als deze, zegt Hubert, toont aan welke bedrijven echt goed voorbereid zijn. „Je kon zien hoe bijvoorbeeld Amazon.nl de knop omzette van Fastly naar hun eigen CDN-netwerk. Binnen vijf minuten waren ze weer online.”

Wat moet je doen als het internet eruit ligt? Zorg voor reserve. Als consument kun je bij een storing van je vaste internetverbinding meestal terugvallen op je smartphone en via 4G een hotspot aanmaken. Dat kunnen websites ook doen: een alternatief CDN-abonnement achter de hand hebben en een noodscenario prepareren om in een paar minuten om te schakelen.

Het kost geld, zo’n reservemelkboer, maar uiteindelijk loont het om niet alle eieren in één mandje te hebben.

