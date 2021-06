Britse agent bekent schuld aan verkrachting en ontvoering Sarah Everard

De Britse politieagent Wayne Couzens heeft bekend dat hij Sarah Everard heeft verkracht en ontvoerd. De 48-jarige Couzens werd dinsdag als verdachte in de Londense rechtbank Old Bailey via een videolink gevraagd naar zijn pleidooi over de aanklacht, waarop hij tegen de rechter alleen de woorden „schuldig, meneer” uitsprak, melden Britse media.

Daarmee gaf hij toe de 33-jarige Everard te hebben ontvoerd en verkracht. Justitie verdenkt hem ook van moord, maar daarover heeft Couzens nog geen verklaring afgelegd. Hij stelde wel de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor haar dood. Een motief is nog onbekend. Couzens was als agent onder meer lid van het beveiligingsteam van het huis van de premier.

Everard verdween op 3 maart van de radar toen ze naar huis liep na een bezoek aan een vriend in het Zuid-Londense Clapham. Een week na haar verdwijning werd haar lichaam levenloos in een bos aangetroffen, 75 kilometer ten zuidoosten van de stad. Ze was ook gewurgd.

Na twee dagen van onderzoek werd agent Couzens, die drie jaar werkzaam was voor de politie, gearresteerd bij zijn huis. Aanvankelijk alleen op verdenking van ontvoering en later ook van moord. Sinds zijn arrestatie zat hij in hechtenis.

Protesten

Het incident leidde tot spontane protestacties in het zuiden van Londen, waar de politie ferm ingreep omdat de betogers zich niet aan de coronaregels hielden. Op sociale media waren velen verontwaardigd over de politieacties. Ook burgemeester Sadiq Kahn noemde die „onacceptabel”.

De zaak-Everard veroorzaakt niet alleen in Londen, maar in heel het Verenigd Koninkrijk maatschappelijke beroering, vooral onder vrouwen die zich door onder meer intimidaties onveilig voelen op straat. Een online meldpunt voor bewijsmateriaal voor geweld tegen vrouwen, kreeg in 24 uur meer dan 20.000 reacties.

De manier waarop de politie de protestactie beëindigde, voedde die onrustgevoelens en wakkerde het debat aan over de veiligheid van vrouwen. Naar schatting zijn in Engeland en Wales jaarlijks 85.000 vrouwen het slachtoffer van verkrachting en 400.000 van aanranding. Een klein deel daarvan leidt tot een veroordeling.