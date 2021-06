Bloeddorst van een brave burger

Actiethriller Nobody is niet ongeschikt voor filmliefhebbers die na een halfjaar corona-lockdown de opgekropte verveling en frustratie even plaatsvervangend willen afreageren. De film van de Russische genrespecialist Ilya Naishuller is een vaardig gemaakte, zeer gewelddadige en behoorlijk domme actiefilm.

De hoofdrol is voor Bob Odenkirk; de ster van Better Call Saul. Odenkirk speelt een brave huisvader (de ‘nobody’ uit de titel) die zowel zijn mannelijkheid als zijn levenslust volledig heeft verloren tijdens zijn eentonige bestaan in een buitenwijk. Maar hij blijkt een man te zijn met een verleden, die een schimmig bestaan heeft geleid als een professionele moordenaar, die opdrachten uitvoerde voor de CIA. Als zijn gezin slachtoffer is geworden van een zeer amateuristische inbraak kan hij zich niet langer inhouden. Hij pakt zijn oude stiel weer op, waarop een enerverende reeks explosies, achtervolgingen en bloedbaden volgt.

Nobody is zo’n film die heel welbewust geen zier geeft om geloofwaardigheid; de actie is het enige dat telt. Als een scène maar spettert en knettert is het goed. De adrenaline moet blijven stromen. Dat lukt heel aardig. Maar Naishuller en scenarist Derek Kolstad zijn dan weer een stuk minder bedreven in het plaatsen van een ècht grappige oneliner, het uitwerken van een personage of het bedenken van een scène, die niet is gebaseerd op een eindeloze reeks eerdere actiefilms.

Actiefilm Nobody Regie: Ilya Naishuller. Met: Bob Odenkirk. In: 101 bioscopen. ●●●●●