Biden voert de spanning met China op

Het is de taal die doet vermoeden dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China onder president Joe Biden nog wel even zal aanhouden. De VS, zo maakte het Witte Huis dinsdag bekend, zal een trade strike force oprichten tegen „oneerlijke handelspraktijken” die een gevaar vormen voor „essentiële aanvoerlijnen”. Een ‘strike force’ (aanvalsmacht) – het klinkt alsof de straaljagers klaarstaan om op te stijgen.

Het nieuwe orgaan zal onder leiding van Bidens handelsgezant Katherine Tai, maatregelen voorstellen – desnoods „eenzijdig” – als landen de levering van kritieke producten aan de VS frustreren. In het begin van de coronapandemie konden de VS – net als Europese landen – moeilijk medische beschermingsmiddelen en apparatuur krijgen. Nu wordt de auto-industrie geplaagd door een chiptekort.

Een trade strike force moet in actie komen wanneer aanvoerlijnen naar de VS onder druk komen

De regering-Biden lijkt China hiervoor verantwoordelijk te houden en wil de VS minder afhankelijk maken van de aanvoerlijnen uit China. Concreet kondigde het Witte Huis dinsdag een onderzoek aan naar de import uit China van neodymium-magneten (magneten van het oersterke soort), die worden gebruikt in onder meer motoren. Deze magneten zijn onder meer gemaakt van het zeldzame aardmetaal neodymium. Voor enkele zeldzame aardmetalen zijn de VS bijzonder afhankelijk van Chinese leveranciers. Het onderzoek is gebaseerd op sectie 232 in de Amerikaanse handelswetgeving, die gaat over nationale veiligheid. Op basis van dit artikel voerde Trump eenzijdig importheffingen in op onder meer staal en aluminium uit China. Net als Trump ziet ook Biden de afhankelijkheid van Chinese import niet alleen als economisch probleem, maar ook als politieke bedreiging. „Via overheidsinterventies heeft China grote delen van waardeketens in meerdere essentiële metalen bemachtigd die nodig zijn voor de nationale en voor de economische veiligheid”, aldus de verklaring van het Witte Huis. In februari meldde zakenkrant Financial Times dat China exportrestricties overweegt op enkele zeldzame metalen die nodig zijn voor de productie van het Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuig.

De VS willen de aanvoerlijnen nu „diversificeren”. In februari investeerde het Amerikaanse ministerie van Defensie ruim 30 miljoen dollar in het Australische bedrijf Lynas Rare Earths, de grootste producent van zeldzame metalen buiten China, voor de bouw van een fabriek in de VS zelf. De Amerikaanse Senaat stemt naar verwachting deze week over een stimuleringspakket voor de binnenlandse productie van onder meer halfgeleiders en robots. Deze industrie krijgt dan subsidies ter waarde van 52 miljard dollar, het totale pakket bedraagt 200 miljard dollar. Deze industriepolitiek, gericht op technologische zelfvoorzienendheid, is één van de weinige thema’s waarin Democraten en Republikeinen elkaar vinden. Heel symbolisch bevat het pakket ook een verbod voor Amerikaanse diplomaten om de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing bij te wonen.