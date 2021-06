Acht op de tien Nederlanders eet niet elke dag vlees

Twee op de tien Nederlanders eet elke dag vlees, zo blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo’n 45 procent van de 3,6 duizend volwassen ondervraagden doet dat maximaal vier dagen in de week, dit zijn de zogenoemde flexitariërs. 30 procent zegt vijf of zes dagen in de week vlees te eten, de overige 5 procent is vegetariër of eet alleen maar vis.

Het is de eerste keer dat het CBS de vleesconsumptie in kaart brengt, dus een vergelijking met voorgaande jaren kan niet worden gemaakt. Wel hebben de onderzoekers gevraagd in hoeverre mensen meer of minder vlees zijn gaan eten in de afgelopen twaalf maanden. 35 procent zegt te hebben geminderd, 58 procent is niet anders gaan eten. Slechts 1,5 procent van de ondervraagden zegt meer vlees te hebben geconsumeerd. De antwoorden doen vermoeden dat de totale vleesconsumptie afgelopen jaar is afgenomen in Nederland.

Begin maart bleek uit tellingen van marktonderzoeker GfK dat winkels afgelopen jaar juist ruim 6 procent meer vlees verkochten. Onderzoekers zeiden daarbij desondanks te verwachten dat de totale vleesconsumptie in 2020 lager zal uitkomen vanwege de maandenlange horecasluiting. Nederlanders eten normaal gesproken bijna de helft van hun vlees buiten de deur. Wat de totale vleesconsumptie afgelopen jaar daadwerkelijk was moet nog blijken; die wordt in kaart gebracht door de Universiteit van Wageningen en later dit jaar gepubliceerd.

Hoogopgeleiden vaker vegetarisch

Hoogopgeleiden zijn vaker vegetariër dan laagopgeleiden, ontdekte het CBS verder. Van de ondervraagden die een universitaire opleiding hebben afgerond, eet 10 procent vegetarisch of alleen maar vis. Bij mensen met een hbo-diploma is dat 6 procent, tegen 1 procent van mensen die alleen basisonderwijs hebben genoten. Ook sluiten vrouwen iets vaker vlees uit hun dieet dan mannen, dat geldt eveneens voor mensen onder de 35 jaar.

De meest genoemde reden om niet elke dag vlees te eten is dierenwelzijn, zeven op de tien ondervraagden stelden dat in acht te nemen. Op de tweede plaats komt klimaat en milieu, voor 59 procent speelt dat een rol. Andere redenen zijn gezondheid (35 procent), het niet lekker vinden (27,7 procent) of het te duur vinden (1,5 procent).