Zeker 36 doden bij gevechten tussen rivaliserende stammen in Zuid-Darfur

Bij gevechten tussen rivaliserende stammen in de Soedanese regio Zuid-Darfur zijn afgelopen weekend zeker 36 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden internationale persbureaus op basis van staatspersbureau SUNA.

Leden van de etnische groeperingen Fallata (niet-Arabisch) en al-Taïcha (Arabisch) raakten om nog onduidelijke redenen met elkaar in conflict. Dat gebeurde bij de grens met de Centraal-Afrikaanse Republiek, aldus getuigen tegen persbureau AFP. Geweldsuitbarstingen tussen deze stammen vinden met enige regelmaat plaats in de regio, onder meer over toegeëigend land en water. Maandag is de situatie in het gebied volgens het Soedanese staatspersbureau „gestabiliseerd”, mede dankzij inzet van het leger.

Conflicten tussen rivaliserende stammen in het gebied hebben alleen al dit jaar aan honderden mensen het leven gekost. In West-Darfur werden in april 132 mensen gedood bij gevechten. Diezelfde regio en omliggende gebieden waren ook enkele maanden daarvoor het toneel van hevige conflicten, waarbij ruim 250 mensen om het leven kwamen.

Overgangsregering

Het aanhoudende geweld in Darfur is een van de vele uitdagingen voor het huidige Soedanese bewind. Deze militair-civiele overgangsregering kwam in april 2019 aan de macht na het vertrek van de autocratische president Omar al-Bashir. In oktober tekenden de autoriteiten in hoofdstad Khartoum een historisch vredesakkoord met verschillende rebellengroepen, met name uit Darfur. Ondertussen worden de vredesonderhandelingen met andere opstandelingen voortgezet.

De decennialange burgeroorlogen in Soedan begonnen in 2003 met de opstand van niet-Arabische Afrikanen. Zij beschuldigden de door Arabieren gedomineerde regering in Khartoem van discriminatie. Het regime van de toenmalig president Bashir greep hard in tegen deze rebellen en zette gewapende milities in om protesten de kop in te drukken. De voormalige Soedanese leider wordt internationaal beschuldigd van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in verband met het conflict in Darfur. Volgens de Verenigde Naties vielen in de eerste jaren van het conflict zo’n 300.000 doden en raakten meer dan 2,5 miljoen mensen ontheemd.