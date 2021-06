Zeker 17 doden door overstromingen in Sri Lanka

In Sri Lanka zijn afgelopen weekend zeker zeventien mensen omgekomen door overstromingen en modderstromen. Ook worden twee mensen vermist, melden autoriteiten maandag aan Sri Lankaanse media. Sinds donderdag wordt het Aziatische land geteisterd door zware regenval, waardoor rivieren in het zuiden en westen van het eiland buiten hun oevers zijn getreden. Meer dan 271.000 mensen zijn getroffen door de natuurramp, een deel van hen moest hun huis ontvluchten naar hoger gelegen gebied. Rond de 100.000 gebouwen zitten zonder stroom.

De Sri Lankaanse marine heeft volgens tv-station Ada Derana 66 mensen gered die vastzaten in overstroomd gebied. Zo’n 26.000 mensen zouden momenteel in een noodopvang verblijven, terwijl nog eens bijna 23.000 inwoners van het land onderdak hebben gevonden bij familie of vrienden. Of en wanneer zij terug kunnen naar huis, is niet bekend.

Inmiddels zakt het waterpeil in de getroffen gebieden en is de verwachting dat de regenval af zal nemen. Wel waarschuwt het Sri Lankaanse Centrum voor Nationale Rampenbestrijding nog in negen districten voor aardverschuivingen.

De overstromingen zijn niet de enige zorg voor Sri Lanka. Ook voltrekt zich langs de kust van het land een milieuramp. Een containerschip vloog medio mei voor de westkust van het land in brand en is gedeeltelijk gezonken. Aan boord van het schip bevonden zich chemicaliën en olie, waarvan een deel al in zee terecht is gekomen. Op het strand zijn stukken plastic, maar ook dode zeedieren en vogels aangespoeld. Het leger is ingezet om de stranden op te ruimen. In een gebied met een omtrek van tachtig kilometer geldt een visverbod. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is.

