VS achterhalen grootste deel losgeld na cyberaanval op Colonial Pipeline

Het Amerikaanse ministerie van Justitie het grootste deel van het losgeld achterhaald dat vorige maand is betaald aan hackers na een cyberaanval op oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline die de Amerikaanse olievoorziening ontwrichtte. Dat heeft onderminister van Justitie Lisa Monaco maandag verklaard, meldt Reuters.

Volgens Monaco hebben onderzoekers beslag gelegd op 63,7 bitcoins, nu ongeveer 2,3 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) waard, die Colonial heeft betaald aan de hackers om weer toegang te krijgen tot zijn systemen. De opzienbarende cybergijzeling leidde tot tekorten bij benzinestations aan de Amerikaanse oostkust.

Daarmee is „de meerderheid” van het losgeld „gevonden en heroverd”, aldus Monaco. Volgens een juridisch document beschikte de FBI over een privésleutel om de de bitcoin-wallet waarmee het meeste losgeld was ontvangen, te ontsluiten. Het was onduidelijk hoe de FBI daar aan kwam. Een rechter gaf toestemming voor de inbeslagname.

Colonial Pipeline heeft verklaard dat het de hackers bijna 5 miljoen dollar heeft betaald om weer toegang te krijgen tot zijn systemen. De bitcoin is de afgelopen weken scherp in waarde gedaald, tot ongeveer 34.000 dollar van een piek van 63.000 dollar in april.

Beslagleggingen op bitcoins zijn zeldzaam, maar autoriteiten houden de stromen van digitale valuta’s nauwer in de gaten nu ransomware, software om cybergijzelingen uit te voeren, een groeiende bedreiging vormt voor nationale veiligheid. De trend heeft de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland, waar veel van de hackers gevestigd zijn, verder onder druk gezet.

De hack van Colonial Pipeline, die door de FBI is toegeschreven aan de groep DarkSide, veroorzaakte een dagenlange sluiting van oliepijpleidingen die de Amerikaanse oostkust van brandstof voorzien. Dat leidde tot een scherpe stijging van benzineprijzen, lange rijen voor benzinestations en op sommige plaatsen tekorten.