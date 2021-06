Verlies regeringspartijen, behouden wel meerderheid in Mexicaans Lagerhuis

De Mexicaanse regering van president Andrés Manuel López Obrador verliest zetels in het Lagerhuis, maar behoudt een meerderheid. Uit de voorlopige uitslag van het Mexicaans Nationaal Kiesinstituut (INE) blijkt dat Obradors Morena-partij en bondgenoten bij de tussentijdse parlementsverkiezingen van zondag tussen de 265 en 292 van de 500 zetels zullen behalen, zo melden internationale persbureaus maandag. De verkiezingen stonden in het teken van geweld, zo werd zondag een afgehakt hoofd bij een stemlokaal naar binnen gegooid en werden in de buurt plastic zakken vol afgehakte ledematen gevonden.

In aanloop naar de verkiezingen zijn tientallen kandidaten, de meeste verkiesbaar voor lokale posities, door criminele organisaties of politieke tegenstanders omgebracht. Met name drugskartels proberen op die manier de kandidaat van hun voorkeur aan de macht te helpen. Zaterdag werden daarnaast vijf vrijwilligers gedood, toen zij bij het wegbrengen van materialen naar stemlokalen werden overvallen op een snelweg. In de plaats Terrazas del Valle, bij de stad Tijuana, gooide een man zondag een afgehakt hoofd naar een stemlokaal. Volgens persbureau Reuters probeerde hij vervolgens weg te rennen. Het is onbekend of hij is aangehouden. In de buurt van het stemlokaal stonden plastic tassen met afgehakte ledematen.

De linkse López Obrador kwam in 2018 op overtuigende wijze aan de macht met de belofte grote veranderingen teweeg te brengen. Hij speelde al eens met de gedachte om staatsenergiebedrijven via constitutionele wetgeving beter te beschermen tegen private investeringen. Om zo’n wijziging mogelijk te maken, is twee derde van de stemmen in het Lagerhuis nodig. De afgelopen jaren maakte Obradors regering de rol van de overheid in de energiesector al groter en bezuinigde hij op overheidskosten. Het geld dat vrijkwam werd gebruikt voor armoedebestrijding en grote infrastructuurprojecten.