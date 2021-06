‘Toezichthouder adviseert onderwijs en justitie te stoppen met Google’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert scholen, universiteiten en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) niet langer diensten van Google te gebruiken. Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag op basis van twee vertrouwelijke adviezen van de toezichthouder aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Justitie en Veiligheid. De diensten van het techbedrijf, waaronder Gmail, Docs en Classroom, zouden niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europees geldende privacywet. Of de adviezen om te stoppen met de diensten worden overgenomen, is niet duidelijk.

Het FD schrijft op basis van de adviezen dat niet geheel duidelijk is wat er precies gebeurt met de persoonlijke gegevens van gebruikers van de Google-programma’s. Zo is niet bekend hoe die gegevens verwerkt worden en met welk doel. Mogelijk „kan deze verwerking niet rechtmatig plaatsvinden”, aldus de toezichthouder. Veel universiteiten en onderwijsinstellingen gebruiken momenteel diensten van Google. Dat geldt niet voor J&V, maar het ministerie was volgens Het FD wel in onderhandeling met het techbedrijf over het in gebruik nemen van sommige programma’s.

De AP laat NRC weten adviezen te hebben gestuurd over Google aan de ministeries, maar stelt de inhoud daarvan nog niet te kunnen delen. Het ministerie van OCW zegt ook niet inhoudelijk op de adviezen in te willen gaan, omdat deze eerst naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat zou „binnenkort” gebeuren. De ministeries van OCW en J&V laten in een reactie wel weten „een dringend beroep” te doen op de „maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de risico’s weg te nemen en de privacy van leerlingen en studenten te waarborgen, zodat scholen de Google-producten veilig kunnen gebruiken”.

‘Onvoldoende grip’

Google laat in een reactie weten de „feedback van de Autoriteit Persoonsgegevens” te „verwelkomen”. Ook zegt het bedrijf zich samen met de ministeries in te zetten „om de problemen die in de rapporten worden geïdentificeerd aan te pakken en samen te werken om de privacykwesties op te helderen, zoals aanbevolen door de toezichthouder”.

OCW concludeerde in maart op basis van eigen onderzoek ook al dat er veel privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google-diensten in het onderwijs. Zo bleek dat het techbedrijf niet goed om gaat met zogeheten metadata van leerlingen, studenten en docenten. Dit is informatie over hun internetgebruik, bijvoorbeeld wat ze aanklikken, waar ze op zoeken of hoe lang ze ingelogd blijven. Google mag zelf bepalen hoe het deze data verzamelt en gebruikt, wat volgens het demissionaire kabinet zorgt dat onderwijsinstellingen „geen of onvoldoende grip” hebben op wat er met de gegevens gebeurt.

Scholen hoefden van het ministerie niet acuut te stoppen met het gebruik van de software van Google. Wel vroeg OCW de Autoriteit Persoonsgegevens om aanvullend advies. De AP noch het ministerie kan bevestigen dat dit de aanleiding voor de vertrouwelijke adviezen waarover maandag is gepubliceerd.

Lees ook: Google moet voorwaarden aanpassen voor gebruik in scholen