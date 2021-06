Tientallen doden bij treinongeluk in zuiden van Pakistan

Bij een botsing tussen twee sneltreinen zijn maandagochtend in het zuiden van Pakistan zeker dertig mensen omgekomen. Lokale autoriteiten van het district Ghotki melden dat nog eens tientallen passagiers gewond zijn geraakt, berichten internationale persbureaus.

Het dodental zal vermoedelijk nog oplopen, zo heeft een lokale politiechef laten weten aan de televisiezender Geo News. Er zit nog zeker een dozijn mensen knel in de compartimenten van een van de exprestreinen. Enkele coupés van de Millat Express, een passagierstrein tussen Karachi en Lalamusa Malakwal, zijn door het ongeluk zo verwrongen dat reddingswerkers al enkele uren proberen de slachtoffers te bereiken.

De Millat Express ontspoorde maandagochtend, waarbij enkele coupés op een naastgelegen spoor terechtkwamen. Zo werden de compartimenten geraakt door een andere sneltrein, de Sir Syed Express, stelt de Pakistaanse nationale spoorwegdienst in een verklaring. Wat de toedracht was van het ongeluk is nog niet duidelijk. De Pakistaanse premier Imran Khan wil dat een onderzoek wordt ingesteld naar de botsing en de algehele veiligheid van het spoor. Khan betuigde via Twitter zijn medeleven met nabestaanden.