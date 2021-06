Sifan Hassan is in de vorm van haar leven

Sifan Hassan heeft bij de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op de 10.000 meter verbeterd. De 28-jarige Nederlandse atlete, die in 2019 in Doha wereldkampioen werd op de langste baanafstand, finishte zondag na een onwaarschijnlijke solo in een tijd van 29.06,82. Daarmee liep Hassan een stuk sneller dan de Ethiopische Almaz Ayana, die in de olympische finale van 2016 in Rio de Janeiro het wereldrecord aanscherpte tot 29.17,45. „Onbeschrijflijk”, zei de geboren Ethiopische over haar recordrace in Hengelo.

Hassan profiteerde zes rondjes van een gangmaker. Daarna nam ze zelf het tempo over en liep solo de resterende 19 ronden in het FBK stadion. Haar tempo stokte niet, hoewel het volgens haar vooral mentaal „heel zwaar was”. Opflikkerende paarse ledlampjes op de rand van de binnenbaan begeleidden haar, zodat ze wist dat ze op het recordschema lag. Hassan had zelfs nog voldoende energie over voor een flitsende slotronde.

„De snelheid is nog niet wat die moet zijn, maar met het uithoudingsvermogen zit het wel goed”, zei Hassan in de aanloop naar de FBK Games. Om daarna te beweren dat ze zelfs beter in vorm was dan ooit. Dat bleek geen grootspraak, want wie op een atletiekbaan 25 ronden in gemiddeld 70 seconden kan lopen, is van uitzonderlijke klasse.

Hoe snel Hassans nieuwe wereldtijd is, blijkt ook uit het verschil met haar (oude) persoonlijk record op de 10.000 meter. Vorig jaar oktober liep ze in Hengelo 29.36,67, een halve minuut langzamer. En volgens Hassan had het nog sneller gekund zondag. „Ik heb zelfs de vorm voor een tijd van onder de 29 minuten, maar vooraf wilde ik niet te hoog van de toren blazen. Ik had de laatste dagen toch wat zware benen, ik denk van de jetlag.” Hassan woont en traint in de VS. Ze bereidde zich voor in de staat Utah, omdat ze in Oregon niet optimaal kon trainen vanwege coronamaatregelen.

Hassan wil komende zomer op de Olympische Spelen van Tokio twee gouden medailles winnen: op de 5.000 en 10.000 meter. In Rio de Janeiro won ze, mede door een trainingsachterstand na een blessure geen medaille. (NRC/ANP)