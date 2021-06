Schrijver A.L. Snijders van het ‘zeer korte verhaal’ overleden

Schrijver A.L. Snijders, pseudoniem voor Peter Cornelis Müller, is maandagochtend plotseling overleden. Zijn uitgever, die het nieuws bekendmaakte, schrijft „geschokt” te zijn. De schrijver laat zijn vrouw en vijf kinderen achter.

A.L. Snijders werd in 1937 geboren in Amsterdam. In 1986 begon hij als columnist bij de Amsterdamse stadskrant Het Parool, waarna hij zes jaar later debuteerde met het boek Ik leef aan de rand van de wereld.

De geboren en getogen Amsterdammer is met name bekend van het door hem bedachte ‘Zeer Korte Verhaal’ (zkv). „Als een roman een boom is, zou je een bundel zkv’s een berg takjes kunnen noemen”, zei hij er zelf over. In 2006 verscheen bij AFdH Uitgevers A.L. Snijders’ eerste zkv-bundel, getiteld Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk. De uitgeverij werd speciaal opgericht om zijn werk te publiceren. Nadien schreef hij duizenden zkv’s, met enkele daarvan gebundeld in het dit jaar verschenen Tat Tvam Asi.

Onderscheiding

Voor zijn gehele oeuvre won A.L. Snijders in 2010 de Constantijn Huygensprijs. Volgens de jury was „de permanente fascinatie over de werelden waarin en waartussen hij vertoeft misschien wel zijn belangrijkste thema”. Ook is een onderscheiding naar de schrijver vernoemd. De A.L. Snijdersprijs wordt sinds enkele jaren uitgereikt voor de beste korte verhalen, van maximaal 220 woorden.

A.L. Snijders was niet alleen schrijver van beroep, maar tot aan zijn pensioen ook onder meer werkzaam als leraar Nederlands. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.

