Partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) hebben maandag met informateur Mariette Hamer gesproken over „de inhoud” van „grote thema’s”, zo zei Rutte na afloop. De vraag „wie met wie” moet gaan regeren, is volgens hem na dit gesprek nog niet beantwoord. Hamer zou eigenlijk afgelopen zondag een advies presenteren over de voortgang van de formatie. Twee dagen daarvoor gaf ze echter aan de deadline niet te halen, maar tussen de partijen inhoudelijk „eigenlijk niet zo veel verschillen” te zien.

Noch Rutte, noch Kaag wilde vandaag antwoord geven op de vraag of het gesprek de partijen dichter bij elkaar heeft gebracht. Hoekstra stond de pers niet te woord. Volgens Kaag was het gesprek met Hamer „slechts verkennend”, maar liggen de partijen inhoudelijk „niet mijlenver uit elkaar”, terwijl Rutte sprak van „grote verschillen”.

De vorming van een nieuw kabinet komt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart maar moeilijk op stoom. PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver zeggen niet zonder elkaar te willen regeren, maar CDA-leider Hoekstra heeft een regering over links uitgesloten. Een kabinet met alleen de grootste partijen VVD, D66 en CDA zou met 73 zetels nét geen meerderheid in de Tweede Kamer halen. Een herhaling van het huidige demissionaire kabinet (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) ligt ook niet voor de hand: ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil niet deelnemen aan een volgende regering en D66 vindt de inhoudelijke verschillen met de ChristenUnie op medisch-ethisch vlak te groot.

LamyaeA Lamyae Aharouay Jongens, hou je vast. 2,5 maand na de verkiezingen is het vandaag voor het eerst gegaan over de thema’s die volgens Rutte, Kaag en Hoekstra besproken moeten worden in de formatie. Deze formatie die best een slak mag heten heeft een eerste halve mm afgelegd. 7 juni 2021 @ 15:48 Volgen

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Rutte: gesprek met Kaag en Hoekstra ging niet over ‘wie met wie’