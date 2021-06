Prominent oppositielid Dmitri Goedkov ontvlucht Rusland

Het prominente Russische oppositielid Dmitri Goedkov is Rusland ontvlucht uit angst om opgesloten te worden. Hij liet zondag via de berichtendienst Telegram weten dat hij naar de Oekraïense hoofdstad Kiev is vertrokken, meldt persbureau Reuters.

De 41-jarige Goedkov werd afgelopen week 48 uur vastgehouden en zegt van kennissen met nauwe banden met de regering te hebben gehoord dat er strafmaatregelen tegen hem worden geformuleerd. Die moeten ervoor zorgen dat hij niet deel kan nemen aan de parlementsverkiezingen in september. Ook zou hij volgende week voor de rechtbank moeten verschijnen, omdat hij heeft deelgenomen aan een protest om de gevangengenomen oppositieleider Aleksej Navalny te ondersteunen.

Goedkov was van 2011 tot 2016 lid van de Doema, het lagerhuis van het Russische parlement. Later richtte hij een eigen partij op, de Partij van Verandering. Hij werd in 2019 ook al eens gearresteerd voor deelname aan „een illegale demonstratie”.

Goedkov werd vorige week opgepakt, omdat hij de huur van zijn kantoorruimte niet zou hebben betaald, maar dat ontkent hij. Zijn arrestatie werd sterk bekritiseerd vanuit de Europese Unie.

Oppositie in het nauw

De afgelopen maanden zijn meerdere prominente oppositieleden Rusland ontvlucht uit angst om gearresteerd te worden. Naast Navalny, wiens politieke beweging FBK als extremistisch is bestempeld, zitten nog tientallen andere oppositiepolitici vast.

Vorige week werd ook Andrej Pivovarov opgepakt. Hij is de voormalige directeur van Open Rusland, de beweging van miljardair en Kremlincriticus Michail Chodorkovski. Pivovarov werd niet vrijgelaten en moet nog zeker twee maanden in de gevangenis blijven.

Goedkov liet weten dat hij zeker tot aan de verkiezingen van september in het buitenland zal blijven. Poetins partij Verenigd Rusland hoopt dan opnieuw een absolute meerderheid te behalen. Volgens Goedkov zullen zijn eveneens bedreigde familie en vrienden zijn keuze om Rusland te ontvluchten begrijpen.