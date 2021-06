President El Salvador wil bitcoin als wettig betaalmiddel invoeren

El Salvador wil als eerste land ter wereld de cryptomunt bitcoin als wettig betaalmiddel accepteren. Dat heeft president Nayib Bukele van het Midden-Amerikaanse land (6,4 miljoen inwoners) dit weekeinde aangekondigd tijdens een Amerikaanse conferentie over cryptovaluta.

Volgens Bukele zal zijn besluit „op korte termijn banen scheppen en duizenden mensen helpen die nu nog geen toegang hebben tot de formele economie. Op midden en lange termijn hopen we dat deze kleine beslissing ons kan helpen de mensheid op zijn minst een klein beetje de juiste kant op te duwen.”

El Salvador gebruikt nu de Amerikaanse dollar als munt en ongeveer een kwart van alle Salvadoranen woont na decennia van noordwaartse migratie in de Verenigde Staten. Zij sturen jaarlijks circa 6 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) naar huis op, waarmee geldzendingen een cruciale levensader van de nationale economie zijn geworden.

De waarde van de bitcoin fluctueert momenteel sterk en onder meer de Amerikaanse en Chinese regeringen kwamen recent met nieuwe regelgeving om te zorgen dat cryptovaluta niet te machtig worden. Er leven bij hen groeiende zorgen over deze munten, onder meer omdat ze veel bij cybercriminaliteit gebruikt worden. Ook gelden ze als milieuvervuilend vanwege de grote servercapaciteit waarop ze draaien.

Lees ook: Regering-Biden wil bitcoin ‘omsingelen’ voordat de cryptomunt te groot wordt

Geldzendingen afgeroomd

Bukele is juist overtuigd van hun nut. Volgens de president zullen vooral armere Salvadoranen meer overhouden van hun ‘remesas’ (geldzendingen) als deze straks overgeboekt kunnen worden in bitcoins, terwijl tussenpersonen nu nog „miljoenen dollars” afromen via transferkosten. Ook zal de 70 procent van de bevolking zonder bankrekening hierdoor sneller toegang krijgen tot de financiële dienstensector, aldus Bukele. Hij wil verder buitenlandse crypto-entrepreneurs naar zijn land lokken met de belofte dat ze ‘onmiddellijk’ in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.

De jonge president (39), die grote populariteit geniet onder de bevolking dankzij zijn permanente campagne tegen de diep gehate oude politieke klasse, wil deze week al een wetsvoorstel naar het Congres sturen. Daar zal het zeker goedgekeurd worden: Bukeles partij heeft een zeer ruime meerderheid, die hem de afgelopen maanden al in staat stelde op steeds autocratischer wijze te regeren. Zo verving hij de top van het openbaar ministerie en alle rechters van het Hooggerechtshof, nadat de rechterlijke macht enkele van zijn strengste anticoronamaatregelen had verboden. Bukele controleert sindsdien de gehele trias politica van het land.

Lees ook: ‘Millennial dictator’ Bukele grijpt alle macht in El Salvador

Zijn hang naar alleenheerschappij en vermeende corruptie in zijn entourage kwamen hem de afgelopen maanden al meermaals op openlijke kritiek te staan van de nieuwe Amerikaanse regering-Biden. Diens voorganger Trump had weinig kritiek op de autoritaire koers van de ‘millennial dictator, zoals weekblad The Economist Bukele betitelde. Biden daarentegen ziet goed bestuur in Midden-Amerika als voorwaarde om de immigratie uit de regio duurzaam tegen te gaan. Zijn vicepresident Kamala Harris voert daarover dezer dagen overleg in Guatemala en Mexico.