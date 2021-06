Onuitlegbare drijfveer?

Bewees Sywert van Lienden zichzelf een dienst door zondagmiddag in zee te gaan met het tv-programma Buitenhof en interviewer Twan Huys? Dat zal hij zich nog vaak afvragen. Tevoren leek hij nogal trots op zijn opvallende keus. Als bewijs van zijn goede wil vertelde hij in het begin van het interview dat hij bewust voor „de scherpste interviewer van Nederland” had gekozen. Anders gezegd: „Kom maar op, ik heb niets (meer) te verbergen.”

Toch pakte het niet helemaal goed voor hem uit. Hij bleek niet zozeer gekomen om een en ander te verbergen, als wel om het nodeloos ingewikkeld te maken door over allerlei details koppig uit te weiden; een beproefde strategie van belaagde beroemdheden. In andere programma’s, bijvoorbeeld de vele talkshows, was Van Lienden daarmee misschien wel weggekomen, maar Huys is te vasthoudend en geroutineerd om in die val te lopen. Afkappen en terugkeren naar de kern, dat is als interviewer zijn credo. Soms kan dat ook voor de kijker irritant zijn, maar het is de beste aanpak in interviews met mensen die doen alsof ze niets te verbergen hebben.

Als Van Lienden radicaal schoon schip had willen maken, had hij het (eerste) interview niet aan Buitenhof, maar aan de Volkskrant gegeven, met name aan de verslaggevers Frank Hendrickx en Tom Kreling, die hem met hun goed onderbouwde onthullingen ten val hebben gebracht. Zij zijn in deze zaak beter op de hoogte dan wie ook, inclusief de redactie van Buitenhof.

Van Liendens verweer bleef nu iets dubbelzinnigs houden. Hij maakte wel excuses, maar hij vond ook dat hij „kapot was gemaakt en vernederd”. Hij beaamde dat hij veel transparanter had moeten zijn, maar hij legde niet uit waarom hij dat niet geweest was. Dat was „onuitlegbaar”, zei hij. Daarmee zou geen (straf)rechter genoegen nemen. „Waarom heeft u uw vrouw doodgeslagen toen u haar in bed met de buurman aantrof?” „Het spijt me, maar dat is onuitlegbaar, edelachtbare.”

Het lijkt mij zeker in het geval van Van Lienden helemaal niet zo’n onuitlegbare drijfveer. Het was hebzucht. Geen uitzonderlijke begeerte, maar als je er veel last van hebt, kun je beter de casino’s en de gigantische zakendeals mijden.

Interessanter is de vraag waarom juist hij zo roekeloos was. Ik vermoed dat hij overmoedig is geworden door zijn succes als tv-coryfee. Voor de talkshows was hij een altijd oproepbare babbelkous met opvattingen die stevig rechts van het midden waren – ook een pluspunt tegenwoordig. Je kon het zo gek niet bedenken of Sywert had er verstand van. Uiteindelijk heeft hij zijn reputatie als Bekende Nederlander ook ingezet om de overheid onder druk te zetten.

Het einde van het interview maakte het er voor Van Lienden niet veel beter op. Hij wilde die 9 miljoen euro eventueel wel aan goede doelen uitgeven, maar op Huys’ herhaalde vraag of hij niets voor zichzelf zou gebruiken, zei hij: „Dat is niet mijn doel” en „Ik hoop dat ik het geld nooit hoef aan te raken”.

Daar staken toch weer enkele onuitlegbare mogelijkheden de kop op.

Is hij voorgoed kapot, zoals hij zelf vreest? Dat zal meevallen, vermoed ik, en zo hoort het ook: iedereen verdient een nieuwe kans. De talkshows houden van kleurrijke gasten – ze hebben hem gemaakt en nu hij gevallen is zullen ze hem ook wel weer oprapen.