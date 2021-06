Nieuw voetbalshirt Oekraïne toont de Krim, tot woede van Rusland

Nog voordat de bal aan het rollen is gebracht, lopen internationale spanningen rondom het Europees kampioenschap voetbal op. Het nieuwe tenue van de Oekraïense voetbalploeg, dat zondag werd gepresenteerd door de nationale federatie, heeft geleid tot een politieke rel met Rusland. Op het T-shirt is een kaart te zien met daarop de Krim, het grondgebied dat in 2014 werd geannexeerd door Rusland en waar een gewapend conflict gaande is.

Een subtiel stippellijntje op de borst van de gele en blauwe shirts geeft de omtrek weer van Oekraïne, met in het zuiden duidelijk het schiereiland. De contouren omvatten ook nog de door pro-Russen gecontroleerde regio’s Donetsk en Lugansk, waar een afscheidingsconflict heerst. Volgens de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond Andrii Pavelko zal het silhouet de spelers „kracht geven, omdat zij zich inzetten voor heel Oekraïne”.

Die boodschap wordt door Rusland opgevat als politieke provocatie. Woordvoerder Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet zondagavond een verklaring uitgaan via de berichtendienst Telegram. Het ‘hele Oekraïne’ toont volgens haar „een illusie”. „Het Oekraïense voetbalteam heeft Oekraïne aan de Russische Krim geplakt. Zo wordt een beeld geschetst van iets dat tastbaar lijkt, maar dat in feite onmogelijk en onbestaanbaar is”, aldus Zakharova. Daarnaast neemt zij aanstoot aan de slogan ‘Glorie aan Oekraïne!’, die op de rug van de T-shirts te lezen is en die zij nationalistisch vindt.

Rusland wil dat de UEFA, organisator van het EK dat over vijf dagen begint, de nieuwe shirts verbiedt. Oekraïne is aankomende zondag in Amsterdam de eerste tegenstander van het Nederlands elftal.

Troepenmacht

De afgelopen zeven jaar laaide het conflict tussen Rusland en Oekraïne over de grondgebieden meermaals op. De Verenigde Naties hebben de annexatie van de Krim niet erkend, en ook de NAVO staat daar afwijzend tegenover. Oekraïne wil graag lid van het verbond worden.

Eerder dit jaar voerde Moskou de spanning nog op, door het aantal gestationeerde militairen op de Krim en langs de grens met Oost-Oekraïne te verhogen. Het betrof volgens het Russische ministerie van Defensie een reeks oefeningen; de militairen werden in april teruggetrokken.