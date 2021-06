Kink klinkt ouderwets en da’s maar goed ook

Hoe klinkt KINK? KINK klinkt naar Linkin’ Park en naar Nirvana, het ramt je wakker met Rammstein, het nagelt je aan je radio met Nine Inch Nails, het ketent je aan je bed met Alice In Chains, het fokt je op met Foo Fighters, het slaat je op je bakkes met Slipknot tot je volledig gaargegitaard bent – ‘No alternative’, zoals de slogan van de zender luidt.

Ik ben het eigenlijk niet meer gewend, zoveel „alternative tracks” achter elkaar. Mijn oren zijn ingesteld op zogenaamde sandwiches, de alternatieve muziek ingepakt in lichtere, meer industriële tracks. Bij KINK doen ze daar niet aan mee, ze hebben een broertje dood aan compensatieplaten, verspillen geen tijd aan commerciële shit-hits. KINK hoeft nog geen halve seconde na te denken over een boycot van Lil’ Kleine, die verdacht werd van het mishandelen van zijn vriendin, KINK draait helemaal geen Lil’ Kleine. De liedjes op de zender gaan dan wel over drank en drugs, maar zijn eerder afkomstig van gasten met gitaren. Nee, het zijn platen van Marillion, en dan heten ze ‘Incommunicado’. Of ze draaien Arctic Monkeys, ‘Why‘d You Only Call Me When You‘re High’. KINK verdoet zijn tijd niet aan Dua Lipa of Ava Max, KINK is van Audioslave, Yungblud, Royal Blood, White Stripes, White Lies, Oscar and the Wolf en Wolfmother.

Geen geklets over sterretjes

KINK is een no-nonsense-station. De deejays bellen geen BN’ers, maken geen flauwe grappen en hebben geen sidekicks die zich de hele dag het schompes lachen. Dat scheelt veel tijd. Geen gepingpong over lullige berichtjes in de krant, geen geklets over sterretjes. Nee, de deejays van KINK kondigen zakelijk af en aan en kennen de muziek die ze draaien. Ook dat is op andere zenders nog wel eens anders. Ze doen wat een goede deejay moet doen: ze stellen mij en het liedje aan elkaar voor. Die kennismaking bevalt vaak goed, ik ben in smaak redelijk alternative. Dat komt waarschijnlijk ook doordat ik veel naar de voorganger van KINK luisterde, Kink FM. Dat station zond uit tussen 1995 en 2011. Medeoprichter Rob Stenders wilde er een soort Nederlands Studio Brussel van maken, de Vlaamse alternatieve popzender die nog altijd bestaat. Dat is nooit gelukt. De zender bleef al die tijd dat hij er was een hoekje, een soort gezellig rumoerig stamcafé dat altijd wilde uitbreiden maar nooit genoeg geld had om te verbouwen.

Dat Kink FM had —dat lees je aan de naam niet af, maar was echt zo — geen FM-frequentie in de ether, maar zond uit op de kabel en op internet. In 2011 kwam er een FM-kavel beschikbaar, dat het station landelijke en regionale dekking gaf.

Op zo’n kavel moet je bieden bij de overheid, die zich de ether heeft toegeëigend. Dat is een merkwaardige zaak, de overheid verkoopt immers ook de regen niet, maar het is zoals het is. Kink FM besloot niet mee te bieden, zoveel brood zat er niet, dacht men, in al dat ge-alternative.

Helaas is de kavel nu niet meer beschikbaar. Kink FM’s opvolger KINK, dat in februari 2019 begon met zenden, had de frequentie maar wat graag willen hebben. Het station zendt nu uit via internet en DAB+, de nog niet al te populaire digitale opvolger van FM-frequenties.

Staatssecretaris van FM

Volgend jaar zou er een nieuwe veiling van kavels zijn, maar corona gooide roet in de ether. Mona Keijzer, staatssecretaris van FM, gaf gehoor aan de wens van de Tweede Kamer, die zich weer liet leiden door de oproep van de vereniging van Commerciële Radiostations om de veiling uit te stellen. Door de coronatoestand stortte de advertentiemarkt volledig in en was het armoe troef in radioland. Iedereen mag de komende drie à vier jaar op zijn kavel blijven zitten. Keijzer nam het besluit, lichtte ze toe, om de kleinere stations te steunen. Dat is uiteraard zeer nobel, maar KINK kan nu naar zijn FM fluiten. Men was daar behoorlijk kwaad over, temeer daar het gerucht ging dat Talpa, eigenaar van vier grote kavels, zijn zenders wil verkopen. Dat gaat makkelijker als de vergunning gratis verlengd wordt door vadertje Staat.

Hoe het ook zij, intussen beukt, giert, kraakt en stampt het kavelloze KINK vrolijk verder. De zender heeft meer luisteraars dan zelfs deejay en zendermanager Michiel Veenstra aanvankelijk had durven dromen en scoort bovendien hoger dan menig station dat wel in het gelukkige bezit van zo’n kavel is. De luistertijd per dag – de gemiddelde tijd dat iemand staat afgestemd – is 5 uur. Dat is waanzinnig veel. Alleen Radio 5, dat overigens ook niet in het bezit is van een FM-kavel, scoort hoger.

Ouderwetse radio

Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat KINK — net als Radio 5 — ouderwetse radio maakt, in de positieve zin des woords. Radio zoals het al heel lang bestaat. Radio zonder opsmuk, zonder geschreeuw. Schreeuwen doet men in de KINK-muziek al genoeg.

Die muziek mag trouwens wat mij betreft wel een stuk gevarieerder. Te vaak hoor ik dezelfde liedjes van dezelfde bands met dezelfde mannelijke muzikanten voorbijkomen. Dat geldt niet alleen voor het hoofdkanaal KINK, maar ook voor de themakanalen KINK Distortion, voor al uw zware metal, KINK Indie, voor de rock en postpunk en KINK DNA Classics, waarop alleen muziek uit de jaren 80 en 90 te horen is.

Gelukkig hoor ik nu, as we write, Beabadoobee. Ze stond zes weken lang op nummer 1 in de Outlaw 41, de wekelijkse hitparade van de zender. Helaas is ze nu gezakt. The Sore Losers zijn nieuw binnen, wat hebben die bandjes geweldige namen tegenwoordig. En de nieuwe single, ‘Headphones Baby’ van The Vaccines is KINK XL, de ouwe opgepoetste troetelschijf van Hilversum 3. The Vaccines, ze zijn booming, hebben in deze tijd de beste bandnaam ever, al bestonden ze al ver voor corona.

Ah, daar hebben we Rammstein weer, dat bedoel ik nou. We kunnen kaartjes winnen voor hun optreden in het Goffertpark op 5 juli 2022. Deejay Tessa Mol verheugt zich er nu al op: veel lawaai, vlammenwerpers — heerlijk. Alle deejays, van Michiel Veenstra tot Tim Op het Broek, van Jasper Leijdens tot Carlijn Hubregtse, verheugen zich op straks, als alles weer mag, als ze er weer zijn, de festivals, dan is KINK weer helemaal in zijn element. KINK doet er namelijk alles aan om de popcultuur in Nederland te promoten. OK, ‘plug in baby’, ‘No Sleep Till Brooklyn’, stay KINK.