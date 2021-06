‘Jonge patiënten krijgen voorrang op de IC’

Arts-microbioloog Jan Sinnige is in Suriname om te assisteren in de ziekenhuizen. Hij vertelt over de situatie.

„De ziekenhuizen besloten dit weekend om de weinige vaccins die er zijn in Suriname alvast te geven aan zo veel mogelijk mensen: voorlopig één prik, in plaats van twee. Met één prik ben je niet volledig beschermd tegen Covid-19 maar het beschermt wel enigszins én je wordt minder ziek waardoor je niet naar het ziekenhuis hoeft. Iedereen vanaf 18 jaar mag zich melden. Het gaat om AstraZeneca, uit Nederland.

„Er stonden zondagochtend om 6.00 uur lange rijen voor het ziekenhuis. Er waren zelfs opstootjes. Dat is op zichzelf niet erg, want we willen juist dat mensen het vaccin wíllen. Er gaat veel desinformatie rond in Suriname over vaccins. Dat vaccins van de duivel komen en zelfs dat iedereen die nu in het ziekenhuis ligt daar ligt dóór het vaccin. Daardoor was de vaccinatiebereidheid laag.

„Tegelijk waren er weinig vaccins beschikbaar, maar nu komen er meer binnenkort, uit Nederland. Althans, ik hoorde nu weer dat de levering deze week onzeker is. Ze moeten eind deze week, op de vrijdagvlucht naar Paramaribo, echt komen. Het gaat nu zo slecht met de besmettingen, de ziekenhuizen liggen helemaal vol, dat de animo voor vaccinatie begint te groeien. 48 procent van de mensen die zondag werd getest was positief: 249 van de 517 tests.

Jan Sinnige Foto Idi Lemmers

Ik sprak gisteren vijf schoonmakers van het ziekenhuis die even rustten buiten. Ze vroegen meteen: ‘Jullie komen uit Nederland, moeten we dat vaccin nemen? Onze analisten, Nederlands maar van Surinaamse komaf, zeiden: ‘ja, ik heb hem zelf ook genomen.’ Ik geloof dat ze overtuigd raakten.

„We hebben zondag en maandag per dag vijfduizend mensen kunnen vaccineren. Het is echt de enige manier om de verspreiding van de Braziliaanse variant tegen te gaan.

’s Avonds bleek tijdens de debriefing met het Nederlands medisch team dat de intensivisten en intensive care-verpleegkundigen heftige taferelen hadden gezien. Er liggen heel jonge mensen met Covid-19 op de intensive care – twintigers en dertigers. Er zijn te weinig IC-bedden (32), maar ook te weinig bedden op de afdelingen, dus er wordt getrieerd. Ouderen maken de minste kans om te overleven en worden dus niet opgenomen. Jonge patiënten hebben nog het langste leven vóór zich en krijgen ook om die reden voorrang.”