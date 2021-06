‘Honderden invallen Europese landen na internationaal drugsonderzoek’

In vijftien veelal Europese landen heeft de politie maandag talloze invallen uitgevoerd in woningen, kantoorgebouwen en magazijnen in het kader van een internationaal onderzoek naar drugscriminaliteit. Dat melden onder meer Duitse media. In Duitsland zouden hierbij geheime drugslaboratoria zijn gevonden en drugs en illegale wapens in beslag zijn genomen. Alleen al in dat land zijn honderden invallen gedaan; ook in veertien andere landen waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Zweden zijn invallen gedaan.

Volgens Duitse en Zweedse media zijn meerdere mensen gearresteerd, maar het is onduidelijk hoeveel. De Telegraaf meldt dat de actie het resultaat is van een maandenlange undercoveroperatie met cryptotelefoons. Volgens die krant hebben speciale rechercheteams duizenden telefoons verkocht aan criminelen met de premisse dat deze niet afgeluisterd konden worden - terwijl de politie in werkelijkheid maandenlang meeluisterde. Ook Duitse media schrijven dat de politie de invallen kon doen na het ontcijferen van crypto-berichten. Volgens de krant Bild waren wereldwijd duizenden onderzoekers betrokken bij de actie.

Veel details over het grootschalige onderzoek zijn nog onduidelijk. Een woordvoerder van de Nederlandse politie zegt desgevraagd op de hoogte te zijn van de actie maar er nog geen informatie over te kunnen delen. Dinsdagochtend houdt Europol een persconferentie over de operatie die ANOM is genoemd. Daarbij zal meer bekend worden gemaakt over het onderzoek en de resultaten. Europol noemt de operatie „de meest geavanceerde poging tot nu toe om de activiteiten die vanuit alle uithoeken van de wereld opereren, te verstoren”.