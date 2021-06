Een gouden munt voor het jubileum van de Wimbledon-titel van Richard Krajicek

Veertien worden er geslagen. Eén troy ounce goud zit erin (31,1 gram). Puur goud, 24 karaat. Het hoofd van Richard Krajicek wordt iets uitgelicht, met een reliëf van 0,2 millimeter. ‘25th anniversary - Wimbledon Champion 1996’, staat op de munt. Op de andere kant zal de Wimbledon-beker afgebeeld worden. De munt kost 3.499 euro.

In aanloop naar het jubileum van zijn Wimbledon-titel, op 7 juli precies 25 jaar geleden, lanceerde de Koninklijke Nederlandse Munt maandag verschillende speciale munten. Naast de gouden variant worden vijfhonderd zilveren en 7.500 zogeheten coincards met onedele munten geproduceerd, die respectievelijk 199 euro en tien euro kosten.

De Munt staat regelmatig stil bij belangrijke gebeurtenissen en jubilea, zegt financieel directeur Bert van Ravenswaaij. „Wij vonden de Wimbledon-titel van Richard Krajicek ook in dat rijtje thuishoren.” Het past binnen de strategieverandering van de Munt, die in 2016 privatiseerde na verkoop door de Nederlandse staat. Naast de traditionele muntverzamelaar willen ze een breder publiek aanspreken, vertelt hij. „Daarom zijn we ons meer gaan richten op gebeurtenissen of bekende mensen en maken daar een mooi verhaal omheen.”

Geen wettig betaalmiddel

De uitgifte is geen officiële herdenkingsmunt zoals het speciale ‘vijfje’ dat eind 2019 in opdracht van het ministerie van Financiën werd gemaakt ter ere van schaats- en wielerlegende Jaap Eden (1873-1925). Onder muntverzamelaars wordt de ‘Krajicek-munt’ ook wel een penning genoemd – het is geen wettig betaalmiddel.

Omdat in Nederland voldoende euromunten in omloop zijn, worden in de productiehal van de Munt in Houten momenteel geen euro’s geslagen. Daar worden nu voornamelijk buitenlandse munten geproduceerd, zoals de Jamaicaanse dollar en de Georgische lari. Iedere minuut slaan de machines met hoge kracht – staal op staal – 660 munten.

Hoewel het geen officiële herdenkingsmunt is, heeft de Munt van De Nederlandsche Bank wel de opdracht gekregen om munten van 20 cent en 5 cent met het jaartal 2021 te produceren voor het Wimbledon-jubileum. Van Ravenswaaij: „Ondanks dat ze niet nodig zijn voor de economie gaan we ze slaan om te markeren dat in 2021 Krajicek 25 jaar [20 plus 5 cent] geleden Wimbledon won.” Deze zijn wettig als betaalmiddel, maar worden niet in omloop gebracht – ze komen in de coincards.

Krajicek zal op 7 juli, waarschijnlijk óp het centrecourt van Wimbledon, een van de gouden munten overhandigd krijgen. Voor de overige exemplaren bestaat veel interesse, zegt Van Ravenswaaij. „We verwachten dat deze munten snel uitverkocht zullen zijn.”