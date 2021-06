De eerste honderd dagen van Perseverance op Mars in beeld

Marsverkenner Perseverance van NASA landde in februari 2021 op Mars. Het rijdende laboratorium is vervolgens meteen gestart met de missie: het verzamelen van foto’s, geluiden en gesteenten voor verder onderzoek. Dankzij Perseverance is voor het eerst geluid uit Mars naar de aarde gestuurd. Het onderzoeken van de stenen en andere monsters die het karretje maakt, zal nog wel even op zich laten wachten. In 2028 gaat een andere verkenner de monsters en buisjes ophalen.