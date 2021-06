LCH: Mondkapjesdeal Sywert van Lienden was onnodig

Japan houdt journalisten tijdens Olympische Spelen in de gaten Journalisten die deze zomer verslag doen van de Olympische Spelen in Tokio zullen nauwlettend in de gaten gehouden worden door de organisatie. Zo moet worden voorkomen dat zij voorgeschreven locaties als hotels en sportstadions verlaten en zo bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. De maatregel werd dinsdag aangekondigd door Spelen-voorzitter Seiko Hashimoto, meldt persbureau Reuters. De Olympische Spelen in Japan staan onder grote druk door de coronacrisis in het Aziatische land. Een meerderheid van de bevolking wil dat het evenement wordt afgelast, uit vrees voor meer coronabesmettingen en een hogere druk op medische voorzieningen. Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom en er moet nog een besluit genomen worden of publiek überhaupt de stadions in mag. Niet alleen voor journalisten gelden strenge regels, ook sporters moeten voldoen aan maatregelen om deel te kunnen nemen aan het toernooi. Deze regels zijn overigens nog lang niet altijd even duidelijk, tot zorg van de Nederlandse delegatie voor de Spelen. Vanwege de strenge regels voor niet-gevaccineerden ziet handbalster Yvette Broch af van deelname, zo vertelde ze aan NRC.

Run op Janssen-vaccins na stroomstoring GGD Utrecht De GGD Utrecht heeft maandagavond in twee uur tijd 1.200 mensen ingeënt met het Janssen-vaccin. Bij de priklocatie in Nieuwegein waren de vaccins door een stroomstoring ontdooid en moesten zo snel mogelijk ‘opgeprikt’ worden. Het nieuws verspreidde zich snel en binnen korte tijd stonden er honderden mensen te wachten bij de vaccinatiestraat, in de hoop gevaccineerd te worden zonder afspraak. „De rij bij Lowlands is er niks bij”, liet een wachtende weten aan RTV Utrecht. De oorzaak van de stroomstoring was een kapotte waterleiding, waardoor de koelkasten waarin de vaccins worden bewaard uitvielen. Om verspilling te voorkomen besloot de GGD de prikken daarom zo snel mogelijk te zetten. De eerste paar honderd vaccins gingen volgens de richtlijnen van het RIVM naar medewerkers van de GGD en hulpverleners in de regio Utrecht. Hierop verspreidde het nieuws zich via Whatsapp-groepen en sociale media en trokken honderden mensen naar de vaccinatiestraat in de hoop een prik te scoren. Volgens de GGD stonden er „binnen een half uur zeker 400 mensen” voor de deur. De GGD is tot na middernacht bezig geweest met prikken zetten. Het is niet duidelijk wat de onvoorziene prikactie betekent voor mensen die de komende dagen een afspraak hebben bij de betreffende vaccinatiestraat, maar door de koelproblemen waren afspraken van maandag al verplaatst naar andere priklocaties in de regio.

LCH: Mondkapjesdeal Sywert van Lienden was onnodig De deal die Sywert van Lienden sloot met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was onnodig. Dat heeft Rob van der Kolk, coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), maandagavond gezegd in het programma Met het Oog op Morgen van NPO Radio 1. Volgens Van der Kolk, die met het LCH nauw betrokken was bij de aanschaf van mondkapjes voor het Nederlandse zorgpersoneel, was er ten tijde van de inmiddels beruchte mondkapjesdeal al genoeg beschermingsmateriaal geregeld. Dat het ministerie toch besloot mondkapjes van Van Lienden aan te schaffen, kwam volgens Van der Kolk mede door druk vanuit de media, geuit door onder meer Van Lienden zelf. „Wij hadden alles al geregeld en toen maakte hij die afspraak nog met het ministerie”, aldus Van der Kolk. „Wat ons betreft was het niet nodig, maar VWS wilde meer zekerheid en dus meer mondkapjes.” Ook zegt de coördinator van het LCH, tevens directeur van het AMC Amsterdam, dat Van Lienden loog over een ondertekende geheimhoudingsverklaring. Alle betrokkenen ondertekenden die verklaring, waarin stond dat zonder winstoogmerk gewerkt zou worden. Ook Van Lienden zei de verklaring getekend te hebben, terwijl dat op dat moment niet waar was. Van Lienden, die met zijn organisatie actief was in hetzelfde gebouw als het LCH, werd later door de beveiliging uit het pand gezet nadat hij zich niet aan de veiligheidsregels hield. Uit publicaties van De Volkskrant en Follow The Money bleek dat Van Lienden met twee compagnons circa twintig miljoen euro overhield aan een deal die hij sloot met het ministerie van Volksgezondheid voor de import van mondkapjes uit China. Naar buiten toe zei de ondernemer echter dat hij er niets aan over had gehouden. NPORadio1 NPO Radio 1 Zonder winstoogmerk, dat was de afspraak. ‘’Ik werd verwittigd dat zij er waren en dat ze die brief niet ondertekend hadden. Ik liep naar buiten en dacht dit is niet pluis.‘’ Zegt Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen in @oogopmorgen over @Sywert van Lienden. https://t.co/a7cDTqbKoH 7 juni 2021 @ 21:34 Volgen