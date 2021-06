Moderna wil goedkeuring EU voor vaccineren tieners

Er liggen maandag 993 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zondag waren voor het eerst sinds 6 oktober minder dan duizend patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen opgenomen. Op de intensive cares worden 343 mensen die lijden aan Covid-19 verpleegd. Op de andere verpleegafdelingen zijn 650 bedden bezet door coronapatiënten.

Het bedrijf heeft maandag ook in Canada een aanvraag ingediend om het vaccin goed te keuren voor tieners en wil dat ook in de Verenigde Staten en andere landen gaan doen. Bij de laatste proeven van de farmaceut kregen ongeveer 2.500 kinderen van 12 tot en met 17 jaar het Moderna-vaccin toegediend. Niemand van hen liep het coronavirus op en ze kregen geen ernstige bijwerkingen. Het bleef beperkt tot onder meer hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de prikplek.

Ook in Amsterdam staan mensen in de rij. Bij de vaccinatielocatie Afas Amsterdam staan volgens mensen op Twitter honderden mensen te wachten. Zij zouden te horen hebben gekregen dat iedereen vandaag nog geprikt kan worden en de locatie langer openblijft.

Een landelijke storing in het afsprakensysteem van de GGD zorgt maandagmiddag voor lange rijen bij meerdere vaccinatielocaties in het land. Een woordvoerder van de landelijke GGD kan niet precies zeggen wat het probleem is, maar meldt dat de storing vanmiddag nog wordt opgelost. Of bij vaccinatielocaties een rij ontstaat, is afhankelijk van de drukte. De GGD probeert iedereen die vandaag een vaccinatieafspraak heeft te prikken.

Prominente briefschrijvers vragen G7 vaccinaties arme landen te betalen

In 2021 is het „tijd voor een keerpunt in internationale samenwerking”: er is wereldwijde solidariteit nodig, zeker van de zeven welvarendste landen, om ervoor te zorgen dat de gehele wereldbevolking toegang heeft tot coronavaccins. Meer dan tweehonderd politici en prominente figuren hebben de G7-landen opgeroepen twee derde van de kosten voor wereldwijde vaccinatie en eerlijke distributie van doses op zich te nemen. In totaal is daarvoor zo’n 66 miljard dollar (omgerekend zo’n 55 miljoen euro) nodig, schrijven zij in een brief.

Ook moet het samenwerkingsverband zich inzetten voor het uitbreiden van de productie van vaccins en een eerlijke verdeling daarvan. Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada komen dit weekend samen voor een top. Onder meer de Britse oud-premiers Tony Blair en Gordon Brown, oud-premier Jan-Peter Balkenende, Afrikaanse politici en de voormalig VN-baas Ban Ki-moon ondertekenden de brief.

Het document werd ingezien door internationale persbureaus en kranten, die daaruit maandag publiceren. Betalen voor de gelijke vaccinatie voor iedereen, ook in de ontwikkelingslanden, is volgens de auteurs „geen liefdadigheid, maar een vorm van zelfbescherming om te voorkomen dat het virus zich opnieuw verspreidt, muteert en terugkeert. Dit virus is een bedreiging voor ons allemaal.”

Verder dringen de briefschrijvers aan op een gezamenlijk plan voor het herstel van volksgezondheid en de economie na de crisis. Daarbij moet duurzaamheid hoog in het vaandel staan, citeert de Britse krant The Guardian. De ontmoeting van de G7-landen vindt plaats in Londen. De huidige Britse regeringsleider Boris Johnson nam zondag ook al een voorschot op de top en liet aan de pers weten dat vaccinaties voor hem een belangrijk onderwerp waren.