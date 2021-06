CBS: iets meer politiemedewerkers met migratieachtergrond

Het aantal politiemedewerkers met een migratieachtergrond lag eind 2020 iets hoger dan in de jaren daarvoor. Van alle mensen in dienst van de politie had op 31 december 14 procent een migratieachtergrond, van wie de helft een niet-westerse. In de drie jaar daarvoor had gemiddeld 13 procent van de politiemensen een migratieachtergrond. Dat melden de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De samenstelling van het personeelsbestand verandert volgens de politie langzaam omdat relatief weinig mensen vertrekken. Waar bij de hele overheid jaarlijks gemiddeld 8 procent van de werknemers „uitstroomt”, ligt dat percentage bij de politie op ongeveer 4,5 procent. Ook speelt mee dat van de aspiranten die weggaan bij de politie, betrekkelijk veel (32 procent) een migratieachtergrond hebben. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer noemt dat „een zorgelijke ontwikkeling” en wil dat uitgezocht wordt waarom relatief veel aspiranten met een migratieachtergrond weggaan.

Lees ook: Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben

De politie heeft zichzelf ten doel gesteld meer agenten met een migratieachtergrond aan te nemen, om zo „meer divers en inclusiever” te zijn. In de komende vijf jaar moet minimaal 35 procent van de nieuwe politieagenten in de Randstad een niet-westerse migratieachtergrond hebben.

In de maandag gepubliceerde Barometer Culturele Diversiteit is verder te lezen dat momenteel 38 procent van de politiemedewerkers vrouw is; onder nieuwe medewerkers ligt dat percentage op 44 procent. De komende jaren wil de politie jaarlijks zo’n 3.600 nieuwe mensen aannemen. Volgens Huyzer zal daarbij „fors ingezet worden op diversiteit”. „We willen meer collega’s met verschillende achtergronden”, stelt Huyzer. Dat is volgens haar nodig om „in verbinding te zijn met de samenleving” en het vertrouwen van burgers te waarborgen.