Almere City verrast met Gertjan Verbeek als nieuwe trainer

Gertjan Verbeek is de nieuwe trainer van Almere City. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij de eerstedivisionist, zo valt in een verklaring op de clubsite te lezen. Bij Almere City volgt hij de in maart ontslagen Ole Tobiasen op. Verbeek was voor het laatst actief bij Adelaide United in Australië, waar hij in april 2020 zijn contract liet ontbinden omdat hij door de coronacrisis geen salaris meer kreeg.

Met Verbeek haalt Almere City een bekende naam in huis. Eerder trainde hij in Nederland sc Heerenveen, Heracles Almelo, Feyenoord, AZ en FC Twente. In het buitenland was de 58-jarige coach bij 1. FC Nürnberg, VfL Bochum en Adelaide United. Daarnaast was hij geregeld te zien als analyticus in voetbalprogramma’s van de NOS en Fox Sports, tegenwoordig ESPN.

Almere City eindigde vorig jaar als vierde in de Keuken Kampioen Divisie. In de laatste wedstrijden stond Jeroen Rijsdijk als interim-trainer langs de zijlijn. Tot de laatste speelronde maakte de ploeg kans op directe promotie via de tweede plaats, maar die plek ging uiteindelijk naar Go Ahead Eagles. In plaats daarvan plaatste Almere zich voor de nacompetitie om promotie naar de Eredivisie, waarin NEC uit Nijmegen te sterk was.

