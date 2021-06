Sergio Pérez pakt in Bakoe de zege na knotsgekke race

Jarenlang smeekten autosportliefhebbers over de hele wereld om meer spanning in de Formule 1, en minder voorspelbare races. Bij de zesde race van het seizoen 2021, in de straten van Azerbeidzjans hoofdstad Bakoe, kregen de fans zondagmiddag nog meer dan waarom ze hadden gevraagd: een knotsgekke race met een onverwachte winnaar, de Mexicaanse Red Bull-coureur Sergio Pérez. Zowel Max Verstappen, die vlak voor het einde in leidende positie uitviel met een klapband, als regerend wereldkampioen Lewis Hamilton bleef buiten de punten.

Anderhalf uur lang leek er in Bakoe geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, die in het WK-klassement een voorsprong van een paar punten heeft op Hamilton. Verstappen, gestart in derde positie, kwam snel aan de leiding en koerste, in wat hij naderhand „een hele makkelijke race” zou noemen, onbedreigd af op zijn derde zege van het seizoen.

Totdat het noodlot vijf ronden voor het einde alsnog toesloeg, als een donderslag bij heldere hemel. Een klapband, veroorzaakt door een onbekende oorzaak, verziekte zijn zekere overwinning, en legde de wedstrijd voor drie kwartier stil.

In de herstart, een sprint voor de laatste twee ronden, was Hamilton zó gefocust om de koppositie van Sergio Pérez over te nemen dat hij de eerste bocht volledig miste, en ook buiten de punten viel. Dankzij Pérez vierde Red Bull toch nog een feestje, zeker met het oog op het constructeurskampioenschap. Bij Verstappen kon er pas weer een lachje af toen hij zag dat zijn grote Britse rivaal ook buiten de punten bleef. In het WK-klassement behoudt de Nederlander zijn vier punten voorsprong (105-101) op Hamilton, met de Grand Prix van Frankrijk (20 juni) als eerstvolgende afspraak.

Verstappen hinkte in zijn analyse achteraf op twee gedachten. Voor de camera’s van Ziggo noemde hij de Formule 1 met een glimlach even een „klotesport”, want de Red Bull-coureur had alle kans gehad om Hamilton op grotere achterstand te zetten. „Het is heel frustrerend dat dat niet is gebeurd.” Aan de andere kant weet hij dat de bolides van zijn team, na zijn eigen winst in Monaco en de zege van Pérez in Bakoe, er „twee positieve weekenden” op heeft zitten. „Niemand had een kans gehad in deze wedstrijd”, wist Verstappen.

Hij had geen enkele aanwijzing gehad dat er iets aan zijn band mankeerde in de aanloop naar zijn pijnlijke stranding.