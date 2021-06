Einde Roland Garros voor Serena Williams na verlies van Elena Rybakina

Tennisser Serena Williams blijft vooralsnog op 23 grandslamtitels staan. De 39-jarige Amerikaanse bleek in de vierde ronde op Roland Garros niet opgewassen tegen de 21-jarige Elena Rybakina, die voor Kazachstan uitkomt. De nummer 22 van de wereldranglijst zegevierde in twee sets: 6-3 7-5. Het duel in Parijs duurde amper vijf kwartier.

Williams, de nummer zeven van de plaatsingslijst, en Rybakina speelden voor de eerste keer op het WTA-circuit tegen elkaar. Williams kwam sinds haar verloren finale in 2016 in Parijs niet meer verder dan de vierde ronde tijdens de Open Franse titelstrijd. Ze won het graveltoernooi drie keer. Rybakina kwam tot aan deze editie van Roland Garros nooit verder dan de derde ronde op een grandslamtoernooi.

Williams probeert al geruime tijd recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van de Amerikaanse tennisser op een grandslamtoernooi dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.

Onnodige fouten

Williams was in Parijs aan haar kant van het speelschema de hoogstgeplaatste speler, na de afmelding van de als tweede geplaatste Japanse Naomi Osaka en de uitschakeling van de nummer drie van de plaatsingslijst, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. De Amerikaanse routinier kon echter haar winstkansen in Parijs niet benutten. Ze serveerde matig tegen Rybakina en maakte te veel onnodige fouten om goed in haar ritme te komen.

Rybakina speelt in de kwartfinales tegen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die Victoria Azarenka uit Wit-Rusland uitschakelde. De voormalig nummer één van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open verloor in drie sets: 5-7 6-3 6-2. Azarenka (31) was als vijftiende geplaatst in Parijs. (ANP)