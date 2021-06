‘Een moment van bezinning, net als onze kerkdiensten’

Een appeltjesgroene worm van liefst zesentwintig meter lang en tien meter hoog, ligt er sinds deze week in het middenschip van de Sint Janskerk in Schiedam. Het ding past precies tussen de metershoge zuilen, in het oudste deel van de kerk, gebouwd tussen 1335 en 1425. „Het was wel even schrikken, toen we voor het eerst van dit plan hoorden”, zegt Anje de Kuiper, de kersverse predikant van de Protestantse Gemeente die iedere zondag dienst houdt in de kerk. De gemeente huurt van Stichting Sint Janskerk Schiedam die het gebouw beheert. „Iedere week zingen en bidden we hier. Er wordt gedoopt en getrouwd, voor sommige kerkleden voelde het even alsof we moesten wijken voor een ‘groot groen monster’.”

De Stadscocon is een opblaaskunstwerk van Florentijn Hofman. Bezoekers kunnen erin om de grote groene ruimte te ervaren. Nu het er eenmaal ligt, en de kunstenaar zijn werk heeft toegelicht, zijn de leden van de Protestantse Gemeente veel positiever, merkt de predikant. „Het kan voor mensen een toegankelijke manier zijn om de kerk te ontdekken, en te zien dat die niet alleen maar oud en stoffig is”, zegt kerklid Mark Versluis. „Ik ben trots dat het kunstwerk hier ligt, het is toch van een internationaal gerenommeerd kunstenaar.”

Florentijn Hofman maakt kunst in de publieke ruimte. Hij werd internationaal bekend met gigantische opblaasbadeenden die hij in verschillende zeeën liet dobberen. In Nederland staan onder meer het grote Feestaardvarken in Arnhem en de Bospoldervos in Rotterdam. Hofman ontwierp de Stadscocon in opdracht van het Stedelijk Museum Schiedam, speciaal voor deze locatie. Hij, zelf atheïst, wil ermee de kerk „bevragen”. „Er is zoveel decoratie in de kerk, allemaal verwijzingen naar de grootsheid van god, maar het gaat wat mij betreft weinig over geloof. In de Stadscocon zie je niets van de kerk, alles is groen. Een soundscape op orgel, uitgevoerd door de vaste stadsorganist Arjen Leistra, is het enige ankerpunt waardoor je weet dat je in een kerk bent. Dit kunstwerk gaat wat mij betreft over het geloof in de mens.”

Transformatie

Vier kerkgangers die als eersten het kunstwerk mogen betreden, kijken op hun eigen manier naar het kunstwerk. Ze herkennen thema’s van de kerkdiensten. „Dit kunstwerk gaat over rust, bezinning en transformatie, net als onze kerkdiensten”, zegt preekvoorziener Juliette Donkers. „Na een mooie dienst voel ik me ook getransformeerd. Je ziet weer de schoonheid in de mens, neemt iets daarvan mee naar buiten, en kunt die ook overdragen aan andere mensen.” Predikant Anje de Kuiper herkent in kunst de kracht van verbeelding. „Als je de Bijbel leest met verbeeldingskracht, ontdek je dat er verhalen in staan waar je je aan kunt spiegelen, waar je inspiratie uit kunt halen om deze wereld mooier en rechtvaardiger te maken.”

Florentijn Hofman, Stadscocon, 2021. Foto Aad Hoogendoorn

Wie de Stadscocon betreedt, passeert twee compleet met spiegels beklede deuren. Hofman vond daarvoor inspiratie in een tempel in Japan. „Die had ook zo’n gespiegelde deur. Toen ik daar stond met mijn kinderen, zag ik mezelf niet staan. Ik zag alleen ons, samen een gezin.”

Zo’n gevoel van gemeenschapszin, dat herkennen de kerkleden ook. Johanna Blinker, lid van de kerkenraad: „Je gaat binnen als vanzelf samen op de grond liggen, en ook al ken je elkaar niet, je raakt toch aan de praat. Het is een hele knusse, warme ruimte.” Kerklid Mark Versluis: „Je merkt het ook gelijk als er iemand in of uit gaat, dan bolt het doek wat op, of zakt juist in. Alles is verbonden, het voelt als een kleine gemeenschap in de cocon.”

Beeldende kunst Stadscocon van Florentijn Hofman. T/m 12/9 in de Sint Janskerk, Schiedam. Gratis toegang. Reserveren via: Stedelijkmuseumschiedam.nl.

