CDU wint verrassend bij verkiezingen in Saksen-Anhalt

Bij de deelstaatverkiezingen in Saksen-Anhalt heeft de CDU van regerend minister-president Reiner Haseloff een verrassend grote overwinning behaald. Volgens de prognoses van zondagavond krijgen de christen-democraten 36 procent van de stemmen en worden daarmee de grootste partij. Na de eerdere nederlagen in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts is de winst in Saksen-Anhalt een opsteker voor de partij. Onder leiding van Armin Laschet was bij de CDU tot nu toe geen spoor van een overwinnaarskoers te bekennen.

In de peilingen in aanloop naar de verkiezingen lag de CDU steeds nek aan nek met de AfD, die in Saksen-Anhalt door de veiligheidsdiensten wordt geobserveerd vanwege rechts-extreme tendensen. Afgelopen vrijdag, op een verkiezingsbijeenkomst in Maagdenburg, dacht de partijleiding van de AfD nog de grootste te kunnen worden. De AfD kreeg zondag volgens de prognoses 23 procent van de stemmen en werd daarmee tweede. Bij de vorige verkiezingen in 2016 behaalde de partij AfD 24,3 procent van de stemmen.

Landelijke voorkeuren

De verkiezingen in Saksen-Anhalt zijn de laatste voor de landelijke verkiezingen in september. De vraag is in hoeverre de uitslag iets zegt over de landelijke voorkeuren van kiezers. De Groenen kwamen in Saksen-Anhalt niet verder dan 7 procent van de stemmen, in landelijke peilingen schommelt de partij rond de 20 procent. Ook de sociaal-democraten behaalden in Saksen-Anhalt een historisch laag resultaat, met 8 procent van de stemmen.

Lees ook: Historische nederlaag CDU legt sluimerende identiteitscrisis bloot

De 67-jarige Haseloff, een CDU’er van conservatieve snit, is sinds 2011 minister-president van Saksen-Anhalt. De laatste maanden uitte hij kritiek op het coronabeleid van bondskanselier Angela Merkel, die te streng en te grillig zou zijn. In de strijd om het lijsttrekkerschap van de CDU steunde Haseloff niet Armin Laschet maar CSU’er Markus Söder, omdat Laschet door veel CDU-kiezers in de oostelijke deelstaten te progressief wordt gevonden.