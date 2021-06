‘Artsen moeten elke dag kiezen wie ze opnemen’

Arts-microbioloog Jan Sinnige werkt elk jaar enkele maanden in Suriname en is nu met 21 collega’s mee om te assisteren in de ziekenhuizen. Hij vertelt telefonisch over de situatie.

„We kwamen vrijdagavond aan in Suriname en werden onder politiebegeleiding naar Paramaribo gebracht. Er was niemand op straat. Alles is dicht: winkels, restaurants, scholen. Er zijn heel veel mensen besmet met de Braziliaanse variant van het virus. We blijven twee weken met 22 artsen, verpleegkundigen en technici uit Nederland. Het is dertig graden.

„De artsen en verpleegkundigen in Suriname zijn moe, want ze werken al weken heel hard; er is in feite een soort code zwart. Ze noemen het code paars, ofwel ‘onbeheersbaar’. Code zwart is iets subtiels, niet volgens een afgesproken draaiboek zoals het in Nederland zou gebeuren – de artsen moeten elke dag kiezen wie ze kunnen opnemen en wie niet. Het verandert dagelijks.

„Er zijn normaal 20 IC-bedden in Suriname en twee intensivisten. Nu liggen er 32 Covid-patiënten op geïmproviseerde IC-bedden. Dinsdag bracht Defensie een paar zuurstofconcentratoren. Wij hebben twee technici bij ons die de beademingsmachines kunnen repareren. Er komen deze week ook 500 zuurstofcilinders voor gebruik thuis.

„Wat echt ontbreekt zijn vaccins. Op dit moment is bijna de helft van alle mensen die hier op Covid-19 worden getest, besmet. Ik weet nog niet of dat komt doordat alleen heel zieke mensen zich laten testen of doordat de helft van de bevolking al besmet is. Ik denk het eerste. Ter vergelijking; in Nederland was 12 procent van de geteste mensen positief. Als het zo doorgaat in Suriname, zonder vaccins, heeft binnen twee maanden de complete bevolking van Suriname (580.000 mensen) Covid doorgemaakt. Er zullen dan veel mensen ziek worden en sterven. Er liggen nu 262 Covid-patiënten in de vijf ziekenhuizen. Niet eens al het zorgpersoneel is ingeënt.

„De Covid-tests gaan naar twee labs. Het duurt soms wel drie dagen voordat de uitslag komt; dat is te laat. Dan heeft de besmette persoon misschien alweer anderen besmet. En er zijn te weinig mensen beschikbaar om goed bron- en contactonderzoek te doen.

„In het vliegtuig hierheen zaten wij én een paar Nederlandse Surinamers, op weg naar een begrafenis. Veel mensen verliezen nu iemand in de familie aan Covid.”

Medisch team 22 vrijwilligers De ministeries van VWS en Defensie hebben in een week tijd 22 medisch geschoolde mensen geworven om als vrijwilliger naar Suriname te gaan. In het team zitten twee intensivisten, een microbioloog, twee laboranten, twee technici, een infectieziekte deskundige, intensive care-verpleegkundigen, een gepensioneerde chirurg.