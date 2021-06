Als de deuren van Kunsthal KAdE open gaan, wordt er geklapt

Ze fietst altijd van haar woonplaats Den Dolder naar Amersfoort en terug. Elke dag passeerde Assunta een groot billboard van Kunsthal KAdE, waarop de tentoonstelling ‘Mirror │Mirror. Reflect Yourself!’ werd aangekondigd. „Iedere keer stond de datum van die expositie weer met een dikke zwarte balk doorgestreept”, zegt Assunta. „Steeds weer.” Ze werd er ongelukkig van. Assunta gaat vaak naar Kunsthal KAdE in Amersfoort en nu ze hoorde dat musea „eindelijk” weer open mochten, heeft ze meteen met haar vriendin Liesbeth een ticket geboekt.

„Dit is beter dan naar een restaurant gaan”, zegt Liesbeth aan een tafeltje in het museumcafé. „We zitten inmiddels anderhalf uur aan de thee, te kletsen over wat we binnen hebben gezien. Die tentoonstelling over spiegels in de kunst roept zoveel vragen op. Over klassieke ijdelheid, de invloed van sociale media, welk beeld je van jezelf de buitenwereld in wilt brengen. En misschien wel de belangrijkste: hoe kijk je naar jezelf en hoe eerlijk ben je over jezelf?”

Dertig personen per half uur

Op de eerste openingsdag afgelopen zaterdag zijn bijna alle timeslots van het museum volgeboekt. Dertig personen mogen er per half uur naar binnen. En zondag, zo voorspelt beheerder Jan Coolen, zal het waarschijnlijk helemaal uitverkocht raken. Coolen staat in de personeelsruimte voor een tafel waar nog een paar verdwaalde soesjes rondzwerven. „Daar hebben we onszelf als team op getrakteerd vandaag. En toen de deuren vanochtend opengingen hebben we echt wel even staan klappen.”

De sfeer op de eerste openingsdag is in Amersfoort opgetogen – zowel onder de medewerkers als onder het publiek. Gestaag druppelen mensen binnen. Op zaal is het geen moment dringen. De wandelroutes worden goed gevolgd, maar de ruimte is zo groot dat je best even terug kunt lopen om nog eens naar een bijzonder werk te kijken.

Foto Ilvy Njiokiktjien

Museumcafé geen zwart gat meer

In de museumwinkel kunnen vrijwilligers Han Dohmen en Brenda IJzermans hun geluk niet op. „Oh wat is het heerlijk dat er weer mensen zijn. Al die beweging. Kinderen die rondlopen. Dat geroezemoes. Wij hebben hier gestaan toen we op proef open mochten in de Museumweek. We keken de hele dag aan tegen het zwarte gat van het museumcafé, want dat moest gesloten blijven. Verschrikkelijk gewoon. En waarom moest dat nu allemaal?”

„Ja, waarom?” vragen Lara, en haar ouders Joekenel en Anton zich eveneens hardop af. Lara’s zoontje Mahir van 4 knikt ijverig mee. Ze zijn met z’n allen een kunstzinnige familie. Lara heeft op de Design Academy in Eindhoven gezeten. Haar vader en moeder hebben een beeldende achtergrond. Zij gaven aan Lara de liefde voor kunst door, en Lara doet dat nu aan haar zoontje. „We hebben”, zo vertelt Anton, „een half jaar lang zo ongelooflijk naar deze dag uitgekeken. Voor ons was het onbegrijpelijk dat publiek zich wel mocht verdringen in winkelketens, maar dat musea dicht moesten blijven.” Bij de eerste berichten over de heropening hebben ze meteen kaarten geboekt. Niet alleen voor ‘Mirror │Mirror’ in KAdE, maar ook voor de tentoonstelling over Surinaamse kunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar gaan ze dinsdag heen.

Een vette tentoonstelling

Jelle is schoolmeester op een basisschool in Amersfoort en komt met zijn drie kinderen Noa (6), Benjamin (10) en Evi (11) KAdE binnen lopen. „Super inspirerend”, vindt hij het hier altijd, „ook voor mijn werk op school.” Een week geleden is hij met zijn kinderen al in het Openlucht Museum in Arnhem geweest, dat eerder open mocht omdat het een buitenlocatie betrof. En ook deze zaterdag kunnen Benjamin, Evi en Noa „niet wachten” om naar binnen te gaan. „Musea zijn echt interessant”, zegt Benjamin, „en helemaal niet saai”. Echt niet? „Nou… het Rijksmuseum – dat vind ik wel een beetje saai.” „Daar blijven we het liefst maar tien minuten”, vult zijn zus Evi aan. „Maar deze tentoonstelling lijkt me heel vet”. Noa is het er helemaal mee eens. Spiegels – dat lijkt haar wel wat. „Hoe vind je dat ik eruitzie?” vraagt ze. „Ik heb speciaal voor vandaag mijn prinsessenjurk aangetrokken, en kijk”, ze trekt de zoom van haar jurk wat op, „met gouden sandalen.”

De tentoonstelling ‘Mirror │Mirror. Reflect Yourself!’ is t/m 29 aug te zien. Eemplein 77, Amersfoort. Tickets via https://www.kunsthalkade.nl/nl/tickets

