Van Dissel: Vaccineren kinderen vanaf 12 jaar vermindert virusverspreiding in de winter

Het toedienen van het coronavaccin aan kinderen ouder dan 12 jaar vermindert de virusverspreiding in de winter. Dat stelt RIVM-baas Jaap van Dissel zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad. Volgens de rekenmodellen van het RIVM zou het R-getal, dat aanduidt aan hoeveel mensen een besmet persoon het virus overdraagt, met zo’n 15 procent afnemen.

In de Verenigde Staten en Canada worden kinderen vanaf 12 jaar al gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Nederland heeft nog geen besluit genomen met betrekking tot het vaccineren van kinderen, in tegenstelling tot landen als Duitsland en Polen. Het Pfizer-vaccin werd onlangs door het Europees Medicijnagentschap (EMA) goedgekeurd voor kinderen ouder dan 12 jaar. De Gezondheidsraad bereidt een advies voor over het inenten van jongeren, waarop het kabinet een besluit zal nemen.

Of er een nieuwe coronagolf komt in de winter, hangt volgens Van Dissel af factoren als de vaccinatiegraad, de duur van immuniteit en de mogelijke komst van nieuwe coronavarianten. In de krant zegt de viroloog dat Nederland er goed aan zou doen verder te kijken dan de eigen grenzen en bijvoorbeeld vaccins te leveren aan andere landen, om zo nieuwe mutaties tegen te gaan.