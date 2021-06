Nederlandse Syriëganger en drie kinderen opgehaald door Nederlandse delegatie

Een Nederlandse delegatie heeft zaterdagochtend een Nederlandse Syriëganger en drie kinderen opgehaald uit het noordoosten van Syrië. Dat bevestigen Koerdische autoriteiten aan NRC. De groep zou om 11.00 uur ‘s ochtends in de plaats Qamishli zijn overdragen. Het zou gaan om een vrouw en twee van haar kinderen. Het derde kind zou een weeskind zijn.

De Nederlandse zou gelieerd zijn aan de terroristische groepering Islamitische Staat (IS), een Koerdische overheidsfunctionaris zegt tegen persbureau AFP dat het niet gaat om iemand die voor IS gevochten heeft. In 2019 haalde Nederland twee weeskinderen terug uit Koerdisch gebied in Syrië. Hier was Jan Willem Beaujean, directeur consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij aanwezig. De kinderen werden destijds teruggevlogen met twaalf kinderen die door de Franse overheid uit Syrië opgehaald werden.

Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse staat geen verplichting heeft om 56 kinderen en 23 vrouwen terug te halen uit het noorden van Syrië. Daar verblijven zij onder zware omstandigheden in de kampen Al-Hol en Al-Roj. Het zou volgens de rechter te onveilig zijn om hen daar op te halen, bovendien zouden vooral de moeders een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

Kamerleden reageren bezorgd op de berichtgeving over de mogelijke terugkeermissie. „Als dit waar is hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem”, twittert Geert Wilders (PVV). VVD-Kamerlid Ingrid Michon noemt het een „onbegrijpelijke actie” en schrijft omdat het om „onze veiligheid” gaat. Ze laakt het gebrek aan openheid over de situatie: „Dus we moeten via een persconferentie in Syrië horen wat een Nederlandse delegatie heeft gedaan? Zo werkt het niet. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.”

Lees ook: Nederland haalde zijn IS-vrouwen niet op. Nu ontsnappen ze