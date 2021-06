Rechter in Californië schaft verbod op bezit aanvalsgeweren af

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft vrijdag een in 1989 ingesteld verbod op aanvalsgeweren teruggedraaid. De maatregel is in strijd met de grondwet, zo stelde rechter Roger Benitez in zijn uitspraak. Volgens hem is het populaire AR15-aanvalsgeweer „vergelijkbaar met een Zwitsers zakmes”, een „perfecte combinatie van een thuiswapen en verdedigingswapen” en worden er „amper” moorden mee gepleegd. Volgens CNN is die laatste uitspraak opmerkelijk, aangezien de AR15 de laatste jaren bij veel schietpartijen gebruikt is als wapen.

De gouverneur van Californië Gavin Newsom is het niet eens met de beslissing van de rechter. Volgens hem bedreigt het terugdraaien van het verbod de openbare veiligheid en de levens van de inwoners van Californië. „De vergelijking met een Zwitsers zakmes is een klap in het gezicht van families die hun geliefden zijn verloren door dit wapen”, schrijft hij in een verklaring.

Newsom zegt de strijd om het wapenverbod niet op te geven en zich in te blijven zetten voor „wapenwetten die levens zullen redden”. De Californische staat heeft dertig dagen om in hoger beroep te gaan tegen het besluit van de rechter en zal daar waarschijnlijk gebruik van maken. Overigens heeft de uitspraak geen betrekking op bazooka’s, houwitsers of machinegeweren, die volgens de rechter „gevaarlijk” zijn en alleen door het leger ingezet mogen worden.