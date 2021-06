Rapport: geweld tegen journalisten flink toegenomen

Ruim 80 procent van de journalisten in Nederland heeft het afgelopen jaar te maken gehad met geweld of agressie bij het uitvoeren van hun werk. Dat staat in een rapport dat Persveilig, een meldpunt voor journalisten bij gewelddadige en agressieve situaties, zaterdag publiceert. Het is een flinke stijging ten opzichte van 2017, toen was dit aantal 60 procent. Het gaat zowel om fysieke en verbale agressie als om dreigementen online. Verbaal geweld komt het meest voor.

Bijna een op de drie verslaggevers zegt maandelijks last te hebben van verbaal of fysiek geweld als ze voor hun werk op pad zijn. Vrijwel alle ondervraagde journalisten zien de bedreigingen als reëel gevaar voor de persvrijheid. Vier jaar terug was dat 79 procent. Een op de zeven journalisten heeft vanwege bedreiging, agressie of intimidatie serieus overwogen een ander vak te kiezen. Fotojournalisten en cameramensen komen het vaakst in bedreigende situaties terecht.

Een kwart van de journalisten vindt dat hun werkgever of opdrachtgever hen onvoldoende beschermt tegen deze agressie. Vooral freelancers zijn ontevreden over de houding van hun opdrachtgevers, onder meer omdat er vaak geen budget zou zijn wanneer zij vragen om met het oog op de veiligheid met minstens een collega op pad gestuurd te worden. Dit jaar werd al zo’n 140 keer melding gemaakt van geweld of bedreiging tegen journalisten, in heel 2020 was dat 121 keer.