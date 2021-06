Negen Albanezen aangetroffen op zeiljacht, schippers aangehouden

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag twee schippers aangehouden op verdenking van mensensmokkel, nadat tijdens een uitreiscontrole negen Albanezen waren aangetroffen op een zeiljacht. Die controle werd uitgevoerd bij het dorp Vrouwenpolder in Zeeland, zo meldt de dienst.

De Albanezen, allemaal meerderjarige mannen, werden op open water aangetroffen in de kajuit. Zij zaten daar in slaapvertrekken. De mannen wilden vermoedelijk proberen het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Het gebeurt vaker dat Albanezen via Nederland willen oversteken, maar dat gaat dan om mensen die bij een ferryhaven proberen in vrachtwagens te klimmen. Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder over de vreemdelingen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden aangetroffen op het jacht dat de autoriteiten dat „niet veel” meemaken. De negen mannen „gaan het vreemdelingentraject in”, schrijft de Marechaussee.

De betrokken schippers zijn een 44-jarige man uit Den Oever en een 58-jarige man uit Den Helder. Er wordt onderzocht of zij deel uitmaken van een uitgebreider netwerk voor mensensmokkel.