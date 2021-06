Hoe diep zitten fascisten in Duitse diensten?

In 2017 wordt op een vliegveldtoilet in Wenen een geladen wapen gevonden. De politie wacht de eigenaar op: het blijkt Franco A., een luitenant in het Duitse leger. Hij wordt beschuldigd van het plannen van een aanslag onder valse vlag, om vluchtelingen in een slecht daglicht te stellen. Ook zou hij aanslagen beramen tegen progressieve politici.

Onderzoek wijst naar een Duits extreemrechts netwerk binnen leger en politie waar A. onderdeel van zou zijn. Gezamenlijk zouden zij zich voorbereiden op ‘Day X’, het moment waarop de democratische orde in elkaar stort.

New York Times-journalist Katrin Bennhold zoekt leden van het vermeende netwerk op en stort zich op de vraag: hoe diep zit extreemrechts in de Duitse veiligheidsinstituten?

Extreemrechts 5 afleveringen van 30 minuten New York Times

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven