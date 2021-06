Als fulltime huisarts met 34 jaar ervaring melde ik de GGD te willen helpen bij de coronavaccinering. Een vriendelijke GGD-dame was blij met dit aanbod. Echter wel pas na aanlevering van een verklaring van goed gedrag, een ‘e-learning’ Covid-19 en aanmelding bij uitzendbureau Randstad. Mijn kanttekeningen dat ik dagelijks Covid-patiënten zie, het om niets wil doen en een uitzendbureau duur is, vonden geen weerklank.

Vorige week kreeg ik bericht van Randstad: „Hallo Willem, volgende week kun je wc’s schoonmaken op de camping.”

