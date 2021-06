Gewapende milities doden ruim honderd burgers in noorden van Burkina Faso

Gewapende milities hebben in Burkina Faso zeker 114 burgers gedood bij aanvallen in het noorden van het land. Internationale persbureaus melden zaterdag op basis van een regeringsverklaring dat de aanvallers „in de nacht van vrijdag op zaterdag in slechts een paar uur tijd” twee dorpen hebben aangevallen. President Roch Marc Christian Kaboré heeft 72 uur van nationale rouw afgekondigd om de slachtoffers „van deze barbaarse daad” te herdenken.

De aanvallen werden door „gewapende individuen” uitgevoerd op twee dorpen in de provincie Yagha, een gebied dat grenst aan Mali en Niger. Het dodental van 114 is een „voorlopige beoordeling” van de situatie, volgens de regering. Een van de twee dorpen, Solhan, is zeer zwaar getroffen: hier vielen zeker honderd slachtoffers en zijn huizen in brand gestoken. Persbureau AFP meldt op basis van een anonieme bron dat de aanvallers onder meer afkwamen op een post waar lokale civiele hulptroepen waren verzameld, die het leger proberen bij te staan tegen de dreiging van milities.

In zijn verklaring laat Kaboré weten dat het leger extra troepen naar het gebied heeft gestuurd om daders op te sporen. Volgens persbureau Reuters is de aanval op Solhan de dodelijkste aanslag in Burkina Faso sinds 2015. In Yagha, en in de buurlanden, zijn al jaren jihadistische groeperingen actief die banden hebben met Al-Qaida dan wel Islamitische Staat. De Sahellanden werken samen om te proberen de groepen te bestrijden. Sinds 2014 is onder de noemer Barkhane een internationale troepenmacht actief met datzelfde doel, onder leiding van het Franse leger.

